Una 'Cenicienta' musical y más allá del cuento de hadas

Se estrena la obra que Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II, una legendaria pareja de Broadway, escribió para televisión en 1957

Paule Mallagarai, en un momento de 'Cenicienta'
Paule Mallagarai, en un momento de 'Cenicienta' Belén Díaz
Julio Bravo

Madrid

Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II forman una de las parejas legendarias de Broadway. Suyos son títulos como 'Oklahoma!' (1943), 'Carousel' (1945), 'South Pacific' (Al Sur del Pacífico, 1949), 'The King and I' (El Rey y yo, 1951) o 'The ... Sound of Music' (Sonrisas y lágrimas, 1959). Dos años antes de estrenar esta obra -quizás la más popular de las suyas-, la cadena CBS encargó a la pareja un musical para ser emitido por televisión, con Julie Andrews -que había alcanzado un gran éxito con 'My Fair Lady' en Broadway- como protagonista. El musical, 'Cenicienta', se emitió el 31 de marzo de 1957 en directo desde los estudios de CBS en Nueva York. Volvió a emitirse en 1975 (con Lesley Ann Warren) y 1997 (con Brandy y Whitney Houston). El éxito de esta retransmisión, seguramente, fue el germen de su conversión en musical teatral, que vio la luz -con un libreto nuevo de Douglas Carter Beane- en Nueva York el 3 de marzo de 2013, y permaneció en cartel durante casi dos años.

