Alonso de Santos: «'Numancia' es un grito en defensa de los humildes»

El dramaturgo presenta en Madrid su versión de la tragedia de Miguel de Cervantes

José Luis Alonso de Santos: «El humor nos recuerda que no somos para tanto»

Arturo Querejeta (en primer término), en un momento de 'Numancia'
Madrid

«'Numancia' es un grito en defensa de los humildes, de aquellos que viven sin libertad y aplastados por una tiranía; las víctimas inocentes. Da igual que fuera la época del cerco numantino por los romanos, la época de Cervantes o nuestra época. En este ... montaje trato de gritar con los inocentes escénicamente, artísticamente, pero quiero que mi grito se una a ellos». Son palabras de José Luis Alonso de Santos, autor de la versión y director de la producción de 'Numancia', la tragedia escrita por Miguel de Cervantes, que llega el martes próximo a los Teatros del Canal (estará en cartel hasta el 1 de febrero de 2026). El desacostumbradamente largo elenco (diecinueve actores) lo componen Arturo Querejeta, Javier Lara, Jacobo Dicenta, Pepa Pedroche, Karmele Aranburu, Manuel Navarro, Carlos Lorenzo, Jesús Calvo, David Soto Giganto, Ania Hernández, Jimmy Castro, José Fernández, Carmen del Valle, Esther del Cura, Carlos Manrique, Pepe Sevilla, Alberto Conde, Guillermo Calero y Esther Berzal.

Sobre el autor Julio Bravo

Madrileño. Ingresó en la Redacción de ABC en 1985. Ha pasado por distintas secciones, pero siempre se ha dedicado a la información de música y artes escénicas. Es crítico teatral y de Danza

Julio Bravo

