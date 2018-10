Tricicle se despide con más risas que lágrimas: «Nuestro humor no envejece» El trío se instala hasta febrero el teatro Victoria de Barcelona con la antología «Hits»

Se despide Tricicle,esa factoría de la risa que convirtió el teatro gestual y la pantomima en sinónimo de carcajadas descolladas, y lo hace a lo grande, instalándose durante cuatro meses en su escenario fetiche de Barcelona y con la promesa de que, por más que caiga el telón, algo quedará después de la última función. «Los artistas no acaban nunca», destaca Paco Mir, uno de los tres vértices de ese pluscuamperfecto triángulo equilátero del humor. Tanto es así que, antes incluso de que arranquen las funciones con las que desplegarán una versión concentrada de todos sus «Hits» en el Teatro Victoria, el trío barcelonés ya avanza por dónde podrían ir los tiros en el futuro. «No nos marchamos. Lo que se acaba es la etapa de actuar cada día o de hacer 160 funciones al año. Simplemente haremos lo que hemos hecho siempre fuera de Tricicle: dirigir, producir y escribir», detalla Mir.

Uno de esos proyectos, añade el actor, podría podría pasar por «hacer el experimento de un Tricicle femenino». «Si encontrásemos tres buenas payasas, nos gustaría probarlo», añade Carles Sans. La idea, sin embargo, es aún poco más que un deseo. «Sería un experimento curioso», sopesa Joan Gràcia, para quien sería digno de ver cómo se reinterpreta un espectáculo como «Exit» en clave femenina.

A la espera de que el proyecto cobre forma y cuerpo, el trío apura su gira de despedida y aterriza en Barcelona a partir de hoy -el estreno oficial será el miércoles 17- para tomarle de nuevo las medidas al Victoria, escenario en el que ya dieron la campana en 1986 con «Slastic». «Es nuestra ciudad, donde nos conocimos en el Institut del Teatre y empezamos nuestra carrera, así que las representaciones de Barcelona tendrán un contenido emocional más importante», relata Mir. Máxime ahora que Mir, Sans y Gràcia se han propuesto ofrecer lo mejor de sí mismos con un espectáculo que, de ahí el título, repasa y selecciona lo más destacado de cuarenta años de carrera.

«Es un espectáculo completamente testado, ya que todos los “sketches” han sido muy aplaudidos», subraya Sans sobre un montaje que picotea de «Sit», «Garrick», «Exit», «Bits» y «Slastic», entre otros, y brinda una gran traca final que resume en media hora algunos de los mejores gags de su historia. «Nuestro humor no envejece», añade Mir, al tiempo que destaca que apenas han tenido que retocar algún gag para hacerlo más contemporáneo. «Como mucho, donde aparecía un fax lo hemos cambiado por un teléfono móvil», apunta.

Lejos, muy lejos, quedan ya aquellas primeras funciones en el Café-Teatre Llantiol, las mismas tras las que una vidente les echó las cartas y predijo que, antes o después, cruzarían el charco. «En aquel momento pensamos: “Como no sea el charco de delante de casa”», bromea Gràcia frente a un despliegue de carteles que dan buena cuenta de las aventuras de Tricicle en París, Tokio o Nueva York. «Nuestro género parece sencillo de hacer, pero no lo es», añade Sans mientras echa la vista atrás y contempla hasta dónde han llegado casi contra todo pronóstico. «En aquellos tiempos, tres estudiantes de mimo y pantomima no tenían más salida que montárselo entre ellos», explica. Y mal tampoco es que les haya ido.