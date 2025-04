'La coartada', cómo meterse en la mente de una mujer atormentada

Ana es una mujer divorciada y atormentada por su pasado, que prepara con un amigo el juicio en el que se juega mantener la custodia de su hija y su propia libertad. Éste es el principio de ' La coartada ' ('To Quiet the Quiet' es su título original), una obra de la joven dramaturga estadounidense Christy Hall , que con adaptación y dirección de Bernabé Rico acaba de llegar al Teatro Bellas Artes de Madrid (después de algo más de un año de gira), donde estará en cartel hasta el 5 de junio. María Castro, Dani Muriel y Miguel Hermoso son los tres intérpretes de la función, un thriller psicológico que, dijo un crítico estadounidense, «le habría gustado a Alfred Hitchcock».

Dani Muriel

'Albacea' de David Mamet en España, Bernabé Rico conoció esta obra hace unos años a través de su representante, que lo era también de Christy Hall. Otros proyectos y la pandemia retrasaron su puesta en escena, que ha supuesto ahora el debut de Rico como director teatral (fue primero actor y después productor: «Llega un momento en que sientes la necesidad de querer contar tú mismo la historia -explica-. Y eso me pasó cuando conté esta obra; había algo dentro de mí que me llevaba a querer dirigirla. Se la ofrecí a Juan Carlos Rubio , mi 'director de cabecera', al que le encantó el texto. El proyecto se tuvo que retrasar por la pandemia, y cuando la retomamos Juan Carlos ya no podía, y me dijo que sería el texto perfecto para estrenarme como director. Tardó un minuto en convencerme; solo necesitaba ese respaldo moral, ese empujón hacia el precipicio para que yo empezara a volar».

Christy Hall combina su trabajo teatral con su carrera como guionista cinematográfica (actualmente prepara ' Daddio ', con guión y dirección suya, y Dakota Johnson y Sean Penn como protagonistas). «'La coartada' es muy cinematográfica -dice Bernabé Rico-; de hecho, pensé en una adaptación audiovisual. Pero esta historia plantea un reto que me atraía, y es conseguir meter al espectador dentro de la mente del protagonista; eso con los recursos cinematográficos es más sencillo, pero la cercanía y las limitaciones del teatro lo convierten en un desafío, y pensé que era la obra perfecta para mi opera prima como director».

Dice Bernabé Rico que el texto es formalmente muy original. «Combina una mezcla de géneros que yo no había visto nunca; por un lado es una intriga psicológica, que en teatro se ve poquísimo, pero por otro lado también es una historia de amor que oculta un drama muy emocionante. Tiene una combinación de cosas que me fascina».

Con más de un año de experiencia desde su estreno en Ermua en febrero de 2021, Bernabé Rico niega la mayor de quienes dicen que el público ahora lo que quiere son comedias que le hagan reír. «Esa es una verdad a medias -dice el director-. ¿Qué es la risa sino una emoción? Lo que quiere el público es emocionarse . Si esa emoción viene por la risa, es un desahogo, como dice Mamet, El llanto es también otro tipo de desahogo. 'La coartada' es 'un dramón' muy contemporáneo y es imposible que no te toque por algún lado. Y ese fue el primer reto».

Bernabé Rico elogia a sus tres intérpretes, y especialmente a María Castro , de la que dice que va a ser «una de las grandes sorpresas. Los tres hacen un trabajo espectacular, pero ella es la protagonista absoluta. Está en escena todo el tiempo; además, el público está acostumbrada a verla en papeles más ligeros de comedia, y aquí interpreta a una madre desesperada al límite por recuperar la custodia de su hija. La obra le llegó cuando fue madre por segunda vez, y se reunieron muchas sensaciones y emociones que se traspasan a su interpretación, la hacen especial y el público lo nota».