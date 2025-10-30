Suscríbete a
De Stephen King a Charlotte Brontë, libros infantiles y juveniles para la noche de las brujas

Desde las primeras historias para bebés hasta los clásicos del terror juvenil, historias para que niños y adolescentes se acerquen a los libros en Halloween

Cuando Stephen King encontró a Maurice Sendak en el bosque de Hansel y Gretel

Portadas de 'Monstruos', 'Hansel y Gretel', '¡Cómo mola tu escoba!' y '13 de fantasmas'
Celia Fraile Gil

Celia Fraile Gil

Halloween no es solo disfraces y caramelos: también es la excusa perfecta para descubrir historias. Este 2025, las editoriales presentan títulos que abarcan desde cuentos tiernos de brujas y lemmings traviesos hasta reinterpretaciones de clásicos del terror y antologías de fantasmas. Libros con ... pop-ups, acertijos e ilustraciones únicas invitan a explorar los miedos en noches llenas de misterio.

