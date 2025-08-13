Suscríbete a
Sostres un verano de 1991: Agostos sin nadie con quien ir a cenar

un Verano Perdido

«Queremos un mundo limpio y transparente; un mundo en que la mentira no forme parte del juego»

Restaurante en Barcelona
Restaurante en Barcelona Inés Baucells
Salvador Sostres

El excomisionado de la dana ha recibido el alta tras haberse intentado suicidar, también mi madre la recibió en el verano creo que del 91 tras haber intentado lo mismo. Mi abuela tenía razón en casi todas sus disputas y mi madre era demasiado ... débil y estaba demasiado triste para ir a guerras absurdas y que tenía perdidas de entrada. Y yo entendía a mi abuela, era la única a la que entendía pero le decía: ¿hace falta llevarlo tan lejos? Tener razón está bien, señalar el error o la falta del otro resulta a veces necesario. Pero ¿qué ganamos con los escarnios?

