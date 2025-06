Sijena: El Govern insiste en que devolverá los murales, pero apoya al patronato del MNAC que se declara incapaz

En la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca, la jueza Carmen Aznar otorgó la propiedad de los murales de Sijena al monasterio aragonés y aprobó su traslado, «pero no de cualquier manera», aseguró. Esta sentencia, que reconocía la fragilidad de las piezas, fue la que ratificó el Tribunal Supremo el pasado mes de mayo. ¿Qué sucede ahora? ¿Por qué no se ha establecido todavía el calendario de la devolución? Según el MNAC, estamos en el momento en que se está buscando «la manera», y ellos aseguran que no la hay.

Bajo esta perspectiva, desde el Govern han iniciado un extraño juego de trileros. Por un lado, asumen la sentencia del TS y dicen que su compromiso es devolver las obras. Por otro, se parapetan en lo que decida el patronato del Mnac, institución de la que forman parte, que el pasado 23 de junio presentó en sede judicial una petición de incidente de ejecución en la que determinan su «incapacidad técnica de realizar el traslado». En otras palabras, «no hay manera» de devolver las piezas sin dañarlas.

La portavoz del Govern y consejera de Territorio, Silvia Paneque, ha reiterado hoy, tras una reunión del consejo ejecutivo del gobierno catalán. el compromiso de la Generalitat de cumplir con la sentencia, tal y como exige el Gobierno de Aragón. Sin embargo, paralelamente, se ha limitado ha afirmar que apoyarán todo lo que decida el patronato de Mnac. Recordemos que ellos también son parte de dicho patronato. La clave de esta doble postura, en principio contradictoria, es que la Generalitat rechaza categóricamente asumir el riesgo de dañar las piezas si finalmente se trasladan al Monasterio de Sijena. Será el Gobierno de Aragón que deberá asumir ese riesgo públicamente.

Según Paneque, la Generalitat seguirá un proceso de: «Acompañamiento, seguimiento y adhesión a lo que el patronato y el MNAC vaya decidiendo». Las declaraciones de la portavoz del Govern no difieren en mucho de las que ya realizó el pasado 3 de junio. «No hay margen de duda de que la voluntad es cumplir la sentencia», aseguró entonces, al mismo tiempo que añadía que hay que «esperar» a los informes técnicos. Recordemos que la semana pasada se creó una comisión técnica, con expertos del Mnac, de la Generalitat, del Ayuntamiento de Barcelona y del Gobierno de Aragón, para valorar «la manera» de poder cumplir la sentencia del TS.

Una comisión técnica que despierta suspicacias

Los técnicos de Aragón abandonaron la comisión el mismo 23 de junio, cuando el MNAC presentó en sede judicial su «incapacidad técnica». Según Aragón, este grupo de trabajo ha demostrado ser una «comisión trampa», para ocultar la desobediencia de la sentencia.

Por su parte, el MNAC, quiso diferenciar las pinturas profanas, cuyo traslado es más factible, de los murales. Ambas forman parte del proceso, pero las primeras no sufrieron las consecuencias del incendio de 1936 que obligó al traslado de los murales. Esto hace que sea más factible encontrar «la manera» de reintegrarlos al Monasterio de Sijena sin dañarlos, algo que no sucede con los murales.

Según el Tribunal Supremo, el plazo para la devolución de los murales no debían superar el plazo de 20 días naturales. Esto significa que el plazo vencía el 23 de junio, la fecha en que el MNAC presentaba en sede judicial su polémico incidente de ejecución donde dejaba clara su «incapacidad técnica» para cumplir la sentencia.

Ahora habrá que ver qué declara el juzgado sobre este incidente de ejecución y si Aragón conseguirá que se fuerce la extracción de las piezas para cumplir la sentencia. Mientras tanto, el Gobierno de Illa sigue jugando a las dos caras abogando por la devolución, pero al mismo tiempo aceptando lo que decida el patronato del MNAC. ¿Quién encontrará «la manera» que exigió la juez del Juzgado de Primera Instancia de Huesca para la devolución de las piezas? Lo que está claro es que en este juego de ajedrez, todavía no se han movido las últimas fichas.