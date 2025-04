Los siete pecados capitales de... Paloma San Basilio: «Mi pecado es la pereza, me encanta no hacer nada»

Paloma San Basilio, reconocida cantante y actriz, presenta su nueva novela, 'Uxoa, el secreto del valle'. En esta segunda incursión de la autora en la ficción escrita, en la que nos habla de la pérdida y el duelo, de la memoria, nos transporta al Valle de Baztán, en Navarra, donde se desarrolla la acción y cuyos paisajes acabarán convirtiéndose también en protagonistas. Aprovechamos la ocasión para hablar con ella de pecados, propios y ajenos.

-Paloma, le perdono uno de los siete pecados capitales…

-Pues creo que mi pecado capital a perdonar seria la pereza. Me encanta no hacer nada y dejarme llevar por el tiempo, sin prisa. Tal vez se deba a que mi vida, en general, es bastante ajetreada.

-¿Y cuál sería ese pecado que puede usted perdonar en los demás con mayor facilidad?

-Yo no me considero con la autoridad moral como para perdonar a alguien. Creo que, si alguien cercano a mí tiene un defecto que no me gusta, tal vez pueda comentarlo con esa persona y ver qué podemos hacer. Y, si fuese excesivo, tratar de no compartir mi vida con ella.

-¿Hay alguno que necesite disculparse a sí misma, aparte de la pereza, porque suele caer una y otra vez en él?

-Hace tiempo que aprendí a controlar mis impulsos negativos. Me gusta trabajar mi personalidad, evitar los extremos y los enfrentamientos con otros. Tampoco me domina la gula ni, por supuesto, la envidia. Intento vivir con armonía.

-Alguno habrá que no soporte en los demás, que le cueste especialmente disculpar…

-Posiblemente la soberbia, la falta de humildad y el reconocimiento de que, realmente, sabemos muy poco de casi todo y no tiene sentido mirar a los demás por encima del hombro. Además, la soberbia nos impide hacer autocrítica y, en consecuencia, crecer como personas.

-¿Y cuál sería ese que no se permite a usted misma cometer?

-Pues creo que sería la ira, esa falta de control de algunas personas, la violencia verbal o física. Creo que se trata de una clara manifestación de impotencia. Además, es algo que genera el odio y el fanatismo demasiado a menudo.

-¿Qué le parecen los siete pecados capitales? ¿Considera esa lista ajustada o, por el contrario, cree que estaría ahora mismo desactualizada?

-Creo que el concepto de pecado es, ya de por sí, algo obsoleto. El origen de la palabra en latín, error o equivocación, tiene más sentido, en mi opinión, ya que no conlleva el concepto de culpa y castigo que la religión le confiere y que tanto daño puede llegar a hacer.

-¿Su idea sobre el concepto del pecado ha cambiado a lo largo del tiempo?

-Desde muy joven tuve claro que eran normas impuestas desde la religión para controlar a la gente. El castigo, el miedo y la ignorancia formaban un estupendo caldo de cultivo para que las personas se sometiesen a jerarquías y leyes que siempre impartían los poderosos para mantener su poder.

-¿Le parece que alguno de los pecados capitales debería estar fuera de esa lista?

-Pues creo que todos. Hoy en día es un enumerado que no tiene demasiado sentido y, además, hay muchos niveles de valoración desde el punto de vista personal, social y cultural.

-¿Añadiría, entonces, alguno nuevo en lugar de estos siete?

-Yo añadiría la mentira. No sé por qué no figura. Posiblemente porque, los que hicieron esta lista, ya estaban mintiendo, queriendo hacer a la gente culpable de algo que no necesariamente tiene que llevar la carga de la culpa.