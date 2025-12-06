El Salón del Manga abre con un éxtasis de color, 'cosplay', entusiasmo y creatividad

El Salón del Manga ha abierto su 31 edición y la avalancha de otakus, los amantes más apasionados de la cultura japonesa, ha sido espectacular desde primerísima hora de la mañana. Había quien venía disfrazada de Mitsuri Kanroji, de 'Demon Slayer'. Otros de ... All Might, de 'My Hero Academy'. Incluso de Porco Rosso, el genial personaje del Studio Ghibli. Por supuesto, había cientos de Son Goku y algunos Monkey D. Luffy, de 'One Piece' y unos más Naruto Uzumaki. Por haber, había hasta dos disfrazados de Spiderman, que al cruzarse se han mirado extrañados y han dicho: «quizá nos hemos equivocado de sitio». Pero no, ahí estaban todos los disfraces bienvenidos. Los niveles de color, entusiasmo y creatividad son tan altos, y la sensación de comunidad tan abrumadora, que el ambiente que se crea es absolutamente acogedor y maravilloso en todos los sentidos de la palabra, seas un fan o no.

La inauguración del espacio, situado en la Feria Gran Vía de l'Hospitalet, corrió a cargo del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que empezó a dar golpes de martillo a un barril de saque hasta abrirlo en señal de buena suerte. El saque, una bebida tradicional japonesa con 15 grados de alcohol, y declarada patrimonio inmaterial de la UNESCO, sirvió para brindar por una edición que cuenta con la visita de autores como Shinishiro Watanabe, autor de 'Cowboy Bebop'; Gou Tanabe, autor de las adaptaciones japonesas de los cuentos y novelas del maestro del terror H. P. Lovecraft; o Satoru Nii, el mangaka ( creador de mangas) responsable de 'Wind breaker'. «¡Campai!», gritaron los asistentes.

En ese momento, todas las actividades ya habían empezado, desde talleres de origami, a masterclasses de sushi, pasando por tutoriales de Aikido para todo aquel que quisiese. El Salón del Manga no es sólo cómics o animes, sino que pretende crear una especie de Japón de bolsillo con todas sus ideosincrasias bien representadas. «El Salón del Manga de Barcelona es, junto al de París, el más grande e importante de Europa y todo un referente. Hay que tener en cuenta que el manga es una puerta de entrada a la lectura muy importante en los jóvenes. Es cultura, es creatividad y es industria y hay que darle mucho valor», afirmó Urtasun, que no se disfrazó, pero al menos sí conoció a Onachan, la mascota oficial de la feria.

El elemento central sigue siendo el cómic físico, el manga, aunque cada vez hay más espacio para el anime, su adaptación audiovisual, y sobre todo por los videojuegos, que dominan prácticamente la mitad del espacio expositivo. La gran novedad de la última década ha sido la cada vez mayor presencia de dibujantes y creadores españoles en este género que no puede ser más japonés. «De pequeño, me encantaba 'One piece' y 'Dragon Ball' y 'Naruto', pero en la adolescencia me tropecé en Facebook precisamente con 'My Hero Academy' y la calidad del dibujo y la maravilla de sus historias me cambiaron la vida», confiesa Guillem Casasola, más conocido como Drawill.

Otra de las grandes representantes del manga español es Konata, que este año ha visto como su obra 'Meaheim' se ha publicado en Japón. «Siempre fue mi sueño y ahora puedo decir que lo he cumplido. Claro, ahora me gustaría trasladar mis historias al anime, pero la gente no sabe la cantidad de mangas que se editan. La competencia es durísima y sólo los mejores llegan a tener su propia animación. Tengo los pies en el suelo y no me hago ilusiones, pero sí, me encantaría», confiesa.

Las exposiciones también tienen su espacio dentro del salón y una de las más interesantes, con dibujos originales, es el dedicado a Gou Tanabe y sus adaptaciones de los libros de terror de Lovecraft. La fusión de cultura gótica americana y sensibilidad japonesa crea un híbrido que es difícil de olvidar y da mayor profundidad a los mitos lovecratianos. «El mayor reto ha sido recrear un mundo verosímil sin romper el ambiente en que se creó. Lo cierto es que si se narra lo cotidiano de forma realista, la aparición de los sobrenatural resultará más convincente. Creo que ahí reside el mayor desafío y sentido de revivir la obra de Lovecraft», comenta Tanabe.

Por la tarde, estaba programado otro de los momentos cumbre del 31 Salón del Manga, el concierto del grupo Seatbelts. La formación, liderada por Yoko Kanno, compositora de la banda sonora de 'Cowboy Bebop', es todo un referente a la hora de plasmar las bandas sonoras anime y juega siempre en un terreno heterogéneo donde mezcla rock con jazz, blues, pop y electrónica. Hasta entonces, había multitud de actividades con las que distraerse, como visitar la 'Maison Ghibli', donde podías ver todo tipo de 'merchandising' de las películas del mítico Miyazaki. O ver la historia y evolución de los robots gigantes del anime 'Gundam'. O incluso vestirse de luchador de sumo y pelear con tus amigos en un tatami. «Venimos cada año y sientes tanta libertad aquí dentro. Deberían hacerlo dos veces al año», afirma Virginia, una joven vestida con una versión femenina del personaje de Link de 'The legend of Zelda'. Eso tiene el 'cosplay', que es un juego puro de imaginación y no hay reglas que valgan.

En los próximos tres días, el salón acogerá nombres como Takashi Matsuyama, gran amigo y confidente de Akira Toriyama, el creador de 'Dragon Ball', que se ha convertido en responsable de gran parte de los fondos de obras la mítica serie protagonizada por Goku y las bolas de dragón. Además, también visitará la feria Tsutomu Takahashi, que presentará nuevas creaciones como 'Jumbo Max' y 'Guitar Shop Rosie'. Por último, destacar la visita de Akemi Takada, la diseñadora de personajes como Lamu, Creamy Mami o Madoka.