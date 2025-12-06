Suscríbete a
El Salón del Manga abre con un éxtasis de color, 'cosplay', entusiasmo y creatividad

La gran feria europea dedicada al cómic asiático abre sus puertas en Barcelona con aglomeraciones, disfraces alucinantes, conciertos de K-pop y autores de la talla de Shinishiro Watanabe, Gou Tanabe o Satoru Nii

Una feria que no deja de crecer y ganar año a año nuevos públicos

El cosplay domina en los pasillos del Salón del Manga
El cosplay domina en los pasillos del Salón del Manga EFE

Carlos Sala

Barcelona

El Salón del Manga ha abierto su 31 edición y la avalancha de otakus, los amantes más apasionados de la cultura japonesa, ha sido espectacular desde primerísima hora de la mañana. Había quien venía disfrazada de Mitsuri Kanroji, de 'Demon Slayer'. Otros de ... All Might, de 'My Hero Academy'. Incluso de Porco Rosso, el genial personaje del Studio Ghibli. Por supuesto, había cientos de Son Goku y algunos Monkey D. Luffy, de 'One Piece' y unos más Naruto Uzumaki. Por haber, había hasta dos disfrazados de Spiderman, que al cruzarse se han mirado extrañados y han dicho: «quizá nos hemos equivocado de sitio». Pero no, ahí estaban todos los disfraces bienvenidos. Los niveles de color, entusiasmo y creatividad son tan altos, y la sensación de comunidad tan abrumadora, que el ambiente que se crea es absolutamente acogedor y maravilloso en todos los sentidos de la palabra, seas un fan o no.

