Mark Andrews: «La animación no es un género, es un medio; necesitamos historias originales, no secuelas para el público general»

El director de 'Brave' critica la falta de riesgo en Hollywood, en su lugar, para salvar la animación apuesta por la estudios independientes e historias para microaudiencias

Ian Livingstone: «La industria y la sociedad aún subestiman lo que los juegos pueden enseñar»

Mark Andrews en la Comic-Con de Málaga
Mark Andrews en la Comic-Con de Málaga

Carmen Burné

Málaga

En el mundo de las películas de animación, estrellas como Mark Andrews están escondidos detrás de un storyboard, y puede que el espectador promedio no sepa de quién se trata, pero conoce su trabajo: 'Ratatouille','Los Increíbles','El gigante de Hierro', o ... 'Del revés' son algunas de las películas en las que el cineasta ha trabajado. Se podría decir de cierta forma que ha sido el encargado de dibujar la infancia, adolescencia y adultez de cada uno. Tras graduarse de la universidad, se incorporó a un renacer de la animación estadounidense, pero además de su trabajo en Hollywood, mantiene un contacto cercano con la comunidad global de fans y la cultura del cómic: Andrews ha viajado a la San Diego Comic-Con de Málaga para participar en una de las ponencias y hablar, entre otras cosas, de la película que le otorgó un Oscar: 'Brave'. Destaca, tras su conferencia, que el entusiasmo y la pasión que está viendo en la convención no tiene nada que envidiarle a la feria de San Diego. Andrews se sienta en un sofá negro agradece una, dos, tres veces la entrevista: porta una energía tan vibrante como cualquier fan que se pasea estos días por la ciudad andaluza.

