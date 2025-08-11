Suscríbete a
LAS DIVAS DE LA TELE, EN VERANO

Rosa Belmonte: «Soy consciente de que el mundo es de los hombres y nos dejan una parcela, pero yo sigo escribiendo igual»

ENTREVISTA

Lo que más le gusta del verano es dormir, y si es en una hamaca, mejor. La colaboradora y columnista de ABC es diva con Carlos Alsina en Onda Cero, también en los programas 'Espejo Público' y 'El hormiguero'

Sonsoles Ónega: «Echo de menos aquella televisión en la que se sentaban Umbral, César Vidal y Camilo José Cela»

La escritora y columnista Rosa Belmonte
La escritora y columnista Rosa Belmonte IGNACIO GIL
Karina Sainz Borgo

Karina Sainz Borgo

Rosa Belmonte renunció a estudiar Literatura, se matriculó en Derecho y gracias a eso acabó haciendo prácticas en Comisiones Obreras. De aquellos años recuerda el retrato de La Pasionaria en los despachos sindicales y los saludos de Marcelino Camacho. Pero eso no es todo, ... Belmonte también fue abogada de oficio y columnista de 'La Verdad'. Entre los juzgados y las columnas de prensa, eligió la prensa. Actual colaboradora de ABC, Rosa Belmonte es una de las voces más independientes del columnismo actual. Igual puede disertar sobre Stefan Zweig o Lola Flores que sobre David Lynch o Lina Morgan.

