El PP examina la 'diplomacia del perdón' por la Conquista: «¿Extenderá el Gobierno las disculpas a toda Iberoamérica?»

El Partido Popular ha desplegado una batería de preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno tras las polémicas disculpas del ministro Albares a México por los «abusos» de la Conquista y la rápida adhesión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a ese discurso. Para el PP, ... el Ejecutivo ha optado por asumir el relato histórico de la leyenda negra, sin debate público ni respaldo académico. «¿Va a ir pidiendo perdón al resto de naciones iberoamericanas de África y del Pacífico que fueron parte de las Españas de ambos hemisferios?», pregunta el PP. «¿A qué se debe esa nueva y reiterada muestra de ignorancia del ministro?».

La ofensiva popular pretende obligar al Gobierno a retratarse sobre un cambio de postura que comenzó a tomar forma con la organización de la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena'. La presentación de la muestra, ideada al más alto nivel entre España y México en apenas ocho meses y con cuatro sedes en Madrid, fue el escenario en el que el ministro de Exteriores afirmó que «ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios» y que es «justo reconocerlo y lamentarlo». Albares cedía así a la exigencia expresada días antes por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien siguiendo la línea de su predecesor, López Obrador, insistió en que España debía disculparse por su actuación durante la Conquista.

La posición del ministro de Exteriores encontró el miércoles el respaldo explícito de Ernest Urtasun en el Congreso. Interpelado por la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, el titular de Cultura aseguró que España debe relacionarse con América Latina «en pie de igualdad» y «aceptando los posibles abusos e injusticias que se pudieran cometer». Los museos Thyssen y Arqueológico –que dependen de Cultura–, el Instituto Cervantes –al mando de Exteriores– y Casa de México acogen una exposición en la que Sheinbaum ha querido subrayar que «la conquista no fue un encuentro entre iguales», sino «un proceso brutal, de violencia, imposición y despojo».

El Gobierno ha tratado de cerrar así un choque diplomático que viene de los tiempos de López Obrador. Pero el PP entiende que esta postura trasciende lo diplomático y entra de lleno en la disputa por el relato histórico. «¿Es la postura oficial del Ministerio de Exteriores con relación al descubrimiento de América una postura acordada con el Ministerio de Cultura? ¿Se han celebrado reuniones de trabajo entre ambos ministerios y, en su caso, qué conclusiones se obtuvieron? ¿Ha consultado el Ministerio de Exteriores su posición oficial con la Real Academia de la Historia, la Real Academia Española u otras entidades?».

El PP sostiene que el Gobierno ha revisado la historia de España sin apoyo científico y que, al hacerlo, ha cedido a un «revisionismo anacrónico y parcial». Este perdón es una cesión a Sheinbaum, «reaviva el discurso de la llamada leyenda negra y distorsiona el legado histórico y cultural común que une a ambas naciones». «¿Qué iniciativas de reconocimiento y enmienda están promoviendo y planean en el futuro el Ministerio de Exteriores y el Instituto Cervantes? ¿Plantea el Ministerio de Cultura vehicular a través del Plan Estratégico de Acción Cultural Exterior para el periodo 2025-2028 alguna iniciativa sobre el descubrimiento de América?». Y una preocupación: ¿afectará este giro a otros contenciosos históricos abiertos, como la reclamación del tesoro Quimbaya por parte de Colombia?

Los diputados populares tratan también de desmontar en su iniciativa lo que consideran falsedades sobre el legado cultural español en América. «¿Entre las presuntas muestras de dolor e injusticia hacia los pueblos precolombinos está el haber trasplantado el idioma español al continente americano?», preguntan. «¿Cuál de las universidades que se abrieron en el virreinato de Nueva España ejerció una tarea por la que sea necesario pedir perdón?». «¿Considera el ministro que llevar la imprenta al virreinato de Nueva España estuvo entre las causas que le han llevado a esa bochornosa y humillante declaración?».

Hay más. «¿Considera el ministro que la noción de dignidad humana hacia los pueblos prehispánicos fue un retroceso? ¿Debe lamentarse la desaparición de sacrificios humanos masivos, infanticidios, feminicidios y el sometimiento cruel entre pueblos? ¿Es necesario lamentar la desaparición de los cultos religiosos prehispánicos que incluían los sacrificios humanos? ¿Descubrir la escritura a esos pueblos está entre los elementos por los que disculparse? ¿A cuál de esos pueblos originarios pertenece la señora Sheinbaum para sentirse con la necesidad de que España restañe presuntos agravios? ¿A qué considera el ministro que se debe la pervivencia del pueblo azteca y de muchas de sus formas culturales, a pesar de que la señora Sheinbaum se exprese siempre en español?».

Y, por último, una pregunta retórica: «¿Cree el ministro que ejerce su función con dignidad?».