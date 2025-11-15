Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo en una residencia de mayores de Ávila a manos de otro interno

El PP examina la 'diplomacia del perdón' por la Conquista: «¿Extenderá el Gobierno las disculpas a toda Iberoamérica?»

Los populares registran una batería de preguntas parlamentarias tras las polémicas declaraciones de Albares sobre los «abusos» en México

Urtasun se suma a las disculpas de Albares por la Conquista, «aceptando los posibles abusos»

José Manuel Albares, ministro de Exteriores
José Manuel Albares, ministro de Exteriores De San Bernardo
Jaime G. Mora

Jaime G. Mora

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Partido Popular ha desplegado una batería de preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno tras las polémicas disculpas del ministro Albares a México por los «abusos» de la Conquista y la rápida adhesión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a ese discurso. Para el PP, ... el Ejecutivo ha optado por asumir el relato histórico de la leyenda negra, sin debate público ni respaldo académico. «¿Va a ir pidiendo perdón al resto de naciones iberoamericanas de África y del Pacífico que fueron parte de las Españas de ambos hemisferios?», pregunta el PP. «¿A qué se debe esa nueva y reiterada muestra de ignorancia del ministro?».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Jaime G. Mora

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Información por la UCM y Máster ABC

Jaime G. Mora

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app