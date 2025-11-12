Suscríbete a
Urtasun se suma a las disculpas de Albares por la Conquista, «aceptando los posibles abusos»

El ministro de Cultura asegura que los museos nacionales «son respetuosos con los pueblos originarios» y defiende que el perdón es un «símbolo de fortaleza»

Albares cede ante Sheinbaum sobre la Conquista: «Ha habido dolor e injusticia, es justo reconocerlo y lamentarlo»

Ernest Urtasun, ministro de Cultura
Ernest Urtasun, ministro de Cultura EP
Jaime G. Mora

Jaime G. Mora

Madrid

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se sumó este miércoles en las disculpas esgrimidas hace unos días por el ministro de Exteriores hacia México por el «dolor e injusticia» de la Conquista al expresar en el Congreso que España debe tener una relación « ... en pie de igualdad» y «aceptando los posibles abusos y las posibles injusticias que se pudieran cometer». El también portavoz de Sumar, desde luego, está empeñado en ello: «Desde el Ministerio de Cultura, trabajamos también para que nuestras museografías y nuestros museos nacionales sean respetuosos con los pueblos originarios».

