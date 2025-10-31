Albares, en el Instituto Cervantes: «Ha habido dolor e injusticia a los pueblos originarios de México, es justo reconocerlo»

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha descrito la historia entre España y México como «una historia humana, de claroscuros». «Ha habido dolor e injusticia a los pueblos originarios. Hubo injusticia y justo es reconocerlo hoy y lamentarlo, porque esa es parte ... de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla», ha dicho en un acto celebrado este viernes en el Instituto Cervantes.

[HABRÁ AMPLIACIÓN]

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Reportar un error