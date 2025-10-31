Suscríbete a
Albares, en el Instituto Cervantes: «Ha habido dolor e injusticia a los pueblos originarios de México, es justo reconocerlo»

El ministro de Exteriores ha participado este viernes en un acto del Instituto Cervantes

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en el Instituto Cervantes.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en el Instituto Cervantes. EFE/ Rodrigo Jimenez

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha descrito la historia entre España y México como «una historia humana, de claroscuros». «Ha habido dolor e injusticia a los pueblos originarios. Hubo injusticia y justo es reconocerlo hoy y lamentarlo, porque esa es parte ... de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla», ha dicho en un acto celebrado este viernes en el Instituto Cervantes.

