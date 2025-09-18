La piratería se dispara, y sin contar aún el 'expolio' de la inteligencia artificial

La industria cultural lanza un nuevo SOS por el crecimiento de la piratería. Otra vez. Tras unos años en los que las cifras de accesos ilegales a los contenidos culturales se habían estabilizado con ligeros descensos, en 2024 se ha producido un notable repunte de entre el 9 y el 23 por ciento, según el Observatorio de la piratería presentado este jueves. Un dato que la Coalición de Creadores califica de «preocupante». Redes de mensajería como Telegram y Whatsapp se han consolidado como las nuevas vías de acceso. «Es imprescindible y urgente implantar nuevas estrategias», asegura Carlota Navarrete, directora general de la Coalición de Creadores.

Los datos podrían ser peores, porque el informe no recoge el impacto de la inteligencia artificial (IA), que en el sector ya califican como un expolio masivo: las grandes compañías y gobiernos como el de España han entrenado sus modelos con contenidos protegidos por derechos de autor y, en muchos casos, accediendo a repositorios piratas. En este trabajo, explicó Navarrete, sí se ha hecho una primera oleada de cómo podría afectar al sector la irrupción de la IA, pero aún no están consolidados. Las cifras ofrecidas corresponden a los comportamientos de los consumidores individuales, no a la 'pesca de arrastre masivo' de las compañías. Contra ellas, comentan fuentes del sector, hay que por la vía de los tribunales.

Quien no dijo nada sobre estos datos ni acompañó al sector, a diferencia de sus predecesores, fue el ministro Urtasun, y eso que la presentación tuvo lugar en el Ministerio de Cultura. Estaba en Zamora visitando las murallas. El jefe del departamento delegó en su subsecretaria, Carmen Páez, que pronunció un breve discurso y se marchó. «Este informe será fundamental y lo tendremos en cuenta para seguir mejorando los procedimientos y recursos», dijo, y presumió de que el ministerio está trabajando en implementar un ley para crear una Oficina de Derechos de Autor. Esta ley estuvo a punto de salir en la pasada legislatura, pero decayó por el adelanto electoral y, dos años después de la llegada de Urtasun al ministerio, sigue estancada.

Las cifras de las que debe tomar nota el Ministerio de Cultura, desde luego, son preocupantes. La tendencia a la baja detectada desde 2016 se ha roto. Respecto a 2023, el año pasado los españoles accedieron de manera ilegal a 7.330 millones de contenidos, un 8 por ciento más; lo que supone un valor de mercado de 42.782 millones de euros, una cifra récord en la serie histórica de este observatorio. En tasas porcentuales, supone un crecimiento respecto al año pasado de 9 puntos si se comparan los mismos accesos y 14 puntos adicionales si se incluye el nuevo bloque de accesos incorporado al estudio de este año: apps, servicios de mensajería, redes sociales y descodificadores para ver cine y series.

Aunque la fórmula mas requerida para acceder a contenidos piratas siguen siendo los buscadores, Telegram (39 por ciento), Facebook (39 por ciento), Whatsapp (27 por ciento) e Instagram (26 por ciento) crecen como puertas de acceso a webs ilegales. En el caso de Telegram, el 40 por ciento de los usuarios pertenecen a grupos donde se pueden conseguir contenidos piratas, por este orden: películas, libros, revistas y prensa, series, música, videojuegos e imágenes. En Whatsapp este porcentaje se reduce al 12.

El perjuicio para los creadores e industrias culturales asciende a 3.032 millones de euros. Según los cálculos de la Coalición de Creadores, estas cifras han lastrado la creación de empleo en España en una estimación de 188.058 puestos de trabajo directos e indirectos. Las arcas públicas dejaron de percibir en 2024 por la piratería 955 millones de euros, más de 8.000 millones desde 2012.

Casi todos los sectores estudiados han registrado incrementos. La clasificación la lidera la industria de películas y series ha sufrido un incremento del 27 al 39 por ciento, seguida de los libros (38 por ciento) y la música (34 por ciento). Solo los periódicos (25 por diento) y las revistas (21 por ciento) han conseguido reducir sus números, en ambos casos en 1 punto. Las imágenes se quedan en un 25 por ciento y los videojuegos pasan del 15 al 18 por ciento.

Con estos datos, es evidente que todas las actuaciones llevadas a cabo estos años por parte del sector cultural y de la Administración «no están siendo suficientes», valora la Coalición de Creadores. Carlota Navarrete aboga por buscar nuevas fórmulas «que permitan restablecer la legalidad de forma más eficaz y que muchos de los actores involucrados participen más activamente como les exige la normativa en vigor».

