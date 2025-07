Pink Floyd no vuelve pero Roger Waters y David Gilmour siempre vuelven a encontrarse

La pésima relación entre Roger Waters y David Gilmour, exlíderes de Pink Floyd, es bien conocida por su larga y profunda enemistad y desacuerdos de todo pelaje: personales, creativos, políticos, con cónyuges de por medio lanzándose los trastos... Y sin reconciliación a la vista ... . Baste echar un rápido peinado a los últimos titulares digitales: 'Gilmour descarta rotundamente un reencuentro con Waters', 'Pink Floyd: la pelea sin fin de Gilmour y Waters' o 'El exguitarrista de Pink Floyd, David Gilmour, se pronuncia sobre una posible reunión de la banda: «Sigan soñando»'.

Sigan soñando, porque habría que remontarse hasta el 12 de mayo de 2011 para verles juntos por última vez sobre el escenario. Fue durante la gira 'The Wall Live Tour' en donde Waters sorprendió a su audiencia en el O2 londinense invitando a Gilmour para interpretar juntos una versión de su mítico 'Comfortably Numb'. Y, sin embargo, algo cercano pero a la vez opuesto ha acontecido. En el mismo día de ayer, dos notas de prensa anunciaban discos en directo de ambos, que coincidirán en el espacio-tiempo del mercado para competir por una misma audiencia, no incompatible, porque hay matices, pero que contarán en cualquier caso con versiones de Pink Floyd en ambos casos. Más madera, se podría decir. Y lanzada por Sony, que quiere poner al uno y al otro a fajarse.

Así, el guitarrista y cantante Gilmour inmortalizará los conciertos que ofreció durante la gira de presentación de su último trabajo de estudio, 'Luck and Strange', que verá la luz el próximo 26 de septiembre y que ya se puede reservar en una caja con 4 vinilos, doble CD y digital, con veintitrés canciones por las veintitrés fechas de un tour mundial que le llevó al Circus Maximus de Roma o el Madison Square Garden de Nueva York. Como no podía ser de otra manera, el repertorio incluye clásicos de Pink Floyd como 'Sorrow', 'Breathe', 'Wish You Were Here' o 'Comfortably Numb', entre otros.

Por su parte, el bajista y vocalista Waters, «el miembro fundador y genio creativo de Pink Floyd», así lo define su nota de prensa (con carga impepinable hacia el otro), publica 'This Is Not A Drill - Live from Prague', la película y música en directo de uno de los conciertos de la gira homónima. La película se proyectó ya en cines y la música se publicará este 1 de agosto. Grabado y filmado en directo durante el concierto de Waters en el O2 Arena de la República Checa en mayo de 2023, y anunciado como su «primera gira de despedida», el lanzamiento incluye 20 hits de Pink Floyd y él en solitario, entre ellos: 'Us and Them', 'Comfortably Numb' (que no falte), o 'Wish You Were Here' (que tampoco falte). 'Me gustaría que estuvieras aquí', que reza esta traducción. Y aquí están los dos, de hecho. En un nuevo cara a cara que nadie vio venir... o sí.