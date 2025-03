David Gilmour: «Mi mujer está cada vez más obsesionada con mi muerte»

Reconoce David Gilmour que hay un pecado capital que le puede y no sean malpensados, no es la codicia sino la pereza. El archi-legendario cantante y guitarrista británico hubiese preferido no dejar pasar tantos años (nueve nada menos) sin publicar nueva música, pero ... el tiempo que le dejan sus conciertos, sus 'beefs' con Roger Waters y las reuniones en despachos de discográficas para gestionar el legado de Pink Floyd no es suficiente para un rockero al borde de hacerse octogenario que ante todo, quiere disfrutar del tiempo que le queda. «Tengo la esperanza de que el siguiente disco pueda sacarlo en dos años, cuatro como mucho. Pero quién sabe… la vida es complicada, pueden surgir muchas variables inesperadas», susurra el autor de 'High Hopes' en un encuentro digital con periodistas de todo el mundo en el que presenta 'Luck and strange', un reflexivo pero contundente álbum producido por David y Charlie Andrew (más conocidos por su trabajo con ALT-J y Marika Hackman), que incluye teclados de su viejo socio Rick Wright (fallecido en 2009) rescatados de una grabación de 2007, y cuyas letras están escritas en su mayor parte por su mujer, musa, asistente personal y coguionista de los textos de sus composiciones durante los últimos treinta años, Polly Samson.

«'Luck and strange' trata sobre los años que viví en mi infancia y adolescencia. Nací poco después de acabar la II Guerra Mundial, en lo que se ha descrito como una «era dorada», con el baby-boom, con nuevas libertades, nuevas músicas, con la idea de que se podía hacer del mundo un lugar mejor. Ahora, todo apunta a que nos estamos adentrando en una era bastante oscura, y la pregunta que plantea la canción es si aquella era dorada es o no lo que debería definirse como «normalidad»», explica el músico de Cambridge, muy consciente de que un nuevo álbum suyo será comparado por defecto con los que hizo en aquellos sesenta y setenta de los que habla. «Sé que es inevitable, pero por mi parte, en ningún caso considero que estas canciones tengan que competir con otras anteriores. El ahora es el ahora, el ayer es el ayer. Son canciones que me emocionan, que mantienen una cohesión, y eso es todo lo que necesito de ellas. No podría estar más feliz con el resultado».

Gilmour asegura estar tan satisfecho con su nuevo trabajo que remite a las sensaciones que tuvo cuando Pink Floyd culminaron la creación de 'The Dark Side of the Moon'. «Cuando ya estaba todo grabado, mezclado y masterizado, nos sentamos todos juntos a escucharlo en el estudio por primera vez y el orgullo que sentimos fue increíble. Creo que este es mi mejor disco desde entonces, porque cuando lo escuchamos entero una vez completado, la coherencia y la fluidez del repertorio me llenaron de la misma sensación de felicidad y placer. Yo sólo intento hacer la mejor música que pueda, no pienso en competir con el pasado», insiste el icono del rock progresivo.

La idea de la muerte, lo efímero de nuestro paso por este planeta, es algo que siempre ha recorrido la obra de Gilmour, y en este nuevo trabajo no ha sido diferente porque «en 2020 tuvimos la pandemia del covid, y eso ha hecho que sea una idea incluso más presente que en otras ocasiones», confiesa. «La enfermedad resultó ser incluso más peligrosa de lo que se había pensado inicialmente, y lo cierto es que Polly y yo estuvimos muy preocupados por ello. Hubo un momento en que parecía que gran cantidad de la gente de tercera edad del mundo iba a morir, y eso se convirtió en un tema de conversación muy recurrente en casa. Ella es un poco más joven que yo, y la idea de mi muerte es algo que le obsesiona más que antes».

Quizá eso ha influido en que no vaya a hacer una gira demasiado larga para presentar 'Luck and strange'. Está «cansado» de las giras y todo lo que las rodea, «los viajes, los hoteles, las entrevistas…», y como en casa no está en ningún lado. Dará seis conciertos en el Circo Massimo de Roma (del 27 de octubre al 3 de noviembre), otros tantos en el Royal Albert Hall de Londres (del 9 al 15 de octubre), tres en el Hollywood Bowl y el Intuit Dome de Los Angeles (del 25 al 31 de octubre) y cinco en el Madison Square Garde de Nueva York (del 4 al 10 de noviembre), así que a los fans españoles no les quedará más remedio que viajar si quieren verlo en acción una vez más. «Así es, lo siento mucho pero no tengo ninguna intención de alargarla ni un sólo día más».