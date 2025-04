El pasatiempo narrativo del día: Isabel II

Me pregunto si las bebés destinadas a ser reinas lloran igual que las demás. Si la modulación del llanto adquiere otras tonalidades. Si el rictus de la cara no parece tan dramático. Si la niña Isabel, nacida en 1926 en Mayfair, sabía entonces ... de su destino marcado. Los golpes de Estado, al contrario que las reinas, nacen con destino incierto. Algo falla, y se acabó: como la 'Sanjuanada', en 1926. Querían tumbar a Primo de Rivera en la noche de San Juan y nada: hasta el nombre suena a broma.

Los tiempos convulsos que vivió Isabel II regalan fotografías convulsas. El día de la victoria, 8 de mayo de 1945, se le permitió pasear por Londres con su hermana Margaret. Tuvo miedo, al principio: después lo pudo el júbilo. Regodearse en el epicentro victorioso: esa sensación de alivio, felicidad y futuro. Similar a la delectación de quien crea: ese ímpetu de la compositora Isolina Carrillo al terminar 'Dos gardenias' (1945). En 1953 el coronamiento de Isabel. Ya Isabel II para los tiempos de los tiempos. Los británicos querían compartir su emoción, robársela un rato. Compraron televisores en masa: como creen las tribus arcaicas, quizá viéndola recibir el trono capturarían migajas de sentimiento a la reina. El mismo año los científicos Crick y Watson descubrieron la estructura helicoidal del ADN. Esa cadena une mucho más a reyes y plebeyos que la televisión.

No sirves de rey ni de reina si no te han tratado de asesinar alguna vez. Un pobre desgraciado neozelandés, obsesionado con la familia real británica, lo intentó en 1981 durante una visita de Isabel II. Disparó a lo lejos y se confundieron sus balazos con petardos. La policía lo obvió y Christopher John Lewis se dedicó al mal hasta que se suicidó por electrocución casi dos décadas después. Más obstinado fue John Hinckley Jr.: tiroteó al presidente Reagan, también en 1981, cuando regresaba a su hotel de Washington. Quería impresionar a Jodie Foster. Ni lo uno, ni lo otro: el malherido Reagan sobrevivió y a Hinckley le encerraron en el frenopático.

1997 y el puente del Alma, en París. Lady Di fallece allí, junto a su novio Al-Fayed, en un accidente de coche. ¿Isabel lo sintió por su nuera o por sus nietos? La noche de su muerte, el 31 de agosto, el programa del corazón 'Tómbola' le dedica un especial inenarrable que provocará su retirada de emisión en Canal Sur. Continuará en Canal Nou. Mariñas descalificó a la princesa -Ladi Di no le oía- y Bertín Osborne conjeturó que podría haber sido una bomba lo que acabó con su vida. Nunca han estado tan cercanos la tragedia y el humor. Isabel II sabía lo que era un 'annus horribilis'. No pensó que le iba a regresar: en 2011 la BBC informó de la amistad del príncipe Andrés con el financiero Jeffrey Epstein, que sería condenado a cárcel por pederastia, violación y trata de blancas. Esta relación especial era desigual: según amigos cercanos, Epstein consideraba a Andrés «un idiota». Pero le venía bien. El sentimiento de impunidad de las clases dirigentes y la crisis unió a muchos ciudadanos para protestar. En Madrid se planteó el 15M en las plazas. Era mayo del 11 y Pablo Iglesias no tardó ni unos meses en escribir un libro, 'Desobedientes', donde tenía la deferencia de explicárnoslo todo. Él manejaría con profusión esa retórica rápida y ahuecada al comandar Podemos.

En 2021 muere Felipe de Edimburgo dejándola viuda y ¿descansada? Algo se derrumbaba mientras: la presencia de USA en Afganistán. Nos hemos olvidado de esos afganos que querían escapar, cayendo desde dentro del fuselaje de los aviones como lastres fáciles de soltar. Y ahí sigue Isabel II, mirándonos: cumplió 70 años de reinado con el Jubileo de 2022. Actuaron Diana Ross o Queen. Serrat, casi seis décadas de carrera y más maestro que nunca, le podría haber cantado: «Es esa muchacha típica/ Cuya familia es la típica/ Familia bien del país./ Anda esa muchacha típica/ Los domingos en la hípica/ Y a las dos en José Luis./ La educó una nurse vesánica/ Típicamente británica,/ Una aya y un preceptor,/ Que le habló de nuestros próceres,/ Y un primo suyo de Cáceres/ Que le desveló el amor».