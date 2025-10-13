Suscríbete a
Expulsan a un político de la oposición israelí tras interrumpir a gritos el discurso de Trump en el parlamento

El Partenón luce sin andamios por primera vez en más de 15 años

Culmina una fase clave del ambicioso programa de restauración de los monumentos de la Acrópolis

Un investigador español resuelve un enigma sobre el Partenón que ha obsesionado a los expertos durante tres siglos

El Partenón, sin andamios
El Partenón, sin andamios MINISTERIO DE CULTURA DE GRECIA
Marta Cañete

Marta Cañete

Por primera vez en más de quince años, el Partenón luce en todo su esplendor, libre de estructuras metálicas. La retirada del andamiaje en su lado oeste no ha pasado desapercibida para los miles de visitantes y transeúntes que recorren cada día los alrededores ... de la Acrópolis. En los últimos días, las redes sociales se han llenado de imágenes que hasta hace poco parecían imposibles: el templo más emblemático de la Grecia clásica, sin andamios.

