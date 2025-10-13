El Partenón luce sin andamios por primera vez en más de 15 años

Por primera vez en más de quince años, el Partenón luce en todo su esplendor, libre de estructuras metálicas. La retirada del andamiaje en su lado oeste no ha pasado desapercibida para los miles de visitantes y transeúntes que recorren cada día los alrededores ... de la Acrópolis. En los últimos días, las redes sociales se han llenado de imágenes que hasta hace poco parecían imposibles: el templo más emblemático de la Grecia clásica, sin andamios.

La retirada de los andamios marca la culminación de una fase clave del ambicioso programa de restauración de los monumentos de la Acrópolis, centrada en la recuperación estructural de las columnas del pronaos y de otros elementos del frontón occidental.

Esta imagen del Partenón sin andamios durará aproximadamente un mes. Posteriormente, las labores de conservación y restauración continuarán en el interior del templo, aunque según ha asegurado el Comité para la Conservación de los Monumentos de la Acrópolis, en esta nueva fase se utilizarán estructuras más pequeñas, flexibles y adaptadas al espacio interior, que no alterarán la estética del conjunto.

La grúa 'Potain', instalada en 2017 tras la retirada de la histórica grúa 'Derrick' (presente en el interior del templo desde los años ochenta), seguirá operando en las siguientes fases de la restauración.

Cuatro décadas de restauración

Durante más de cuarenta años, arquitectos, ingenieros, conservadores y restauradores han trabajado de forma sistemática para devolver al monumento su integridad estructural y su grandeza visual, tras siglos de deterioro causado tanto por desastres naturales como por la acción humana. Desde entonces, las intervenciones se han extendido a prácticamente todas las zonas del templo.

Las obras más recientes, en el lado occidental, se iniciaron en 2011 y se centraron en la estabilización estructural, la integración de fragmentos antiguos dispersos y la sustitución de sujeciones de hierro corroídas.

Siglos de daños

A lo largo de su historia, el Partenón ha sido víctima de numerosas agresiones y transformaciones. En época bizantina fue convertido en iglesia, y durante la ocupación otomana, en mezquita. Sin embargo, el mayor desastre ocurrió en el siglo XVII, cuando el templo, utilizado como polvorín por los otomanos, saltó por los aires tras ser alcanzado por una bomba. La explosión provocó el colapso de varias columnas y gran parte del techo.

Otro episodio clave en la pérdida del patrimonio del Partenón fue el expolio llevado a cabo comienzos del siglo XIX por Lord Elgin, entonces embajador británico ante la Sagrada Puerta.

Elgin ordenó el arranque y traslado a Reino Unido de buena parte de la decoración escultórica del templo: quince metopas, diecisiete estatuas de los frontones y más de setenta metros del friso (el templo tenía ciento sesenta en total). Estas obras se exhiben en el Museo Británico desde hace más de dos siglos.

La disputa entre Grecia y Reino Unido por la reunificación de las esculturas del Partenón sigue abierta. Aunque en los últimos años ambas partes han mostrado cierta disposición al diálogo, aún no se ha alcanzado un acuerdo firme.