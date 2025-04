The Who despiden al hijo de Ringo Starr por «sobreactuar» a la batería

¿Justicia kármica? Más de seis décadas después de que los Beatles despidieran a su primer baterista por ser «muy malo» y sustituirle por Ringo Starr, éste ha sentido una humillación parecida pero en las carnes de su hijo, Zak Starkey.

Miembro de los ... Who desde 1996, Starkey acaba de ser despedido por «tocar mal», una decisión que se ha precipitado después de un concierto solidario con el Teenage Cancer Trust (TCT) celebrado en el Royal Albert Hall en el que su cantante, Roger Daltrey, tuvo que parar la actuación porque la actuación del baterista le estaba disgustando por completo.

En un vídeo tomado durante el concierto, se ve cómo Daltrey pide a sus compañeros que paren de tocar su última canción, 'The Song Is Over', y dirigiéndose al público dice: «Para cantar esa canción necesito oír en qué nota estamos, y no puedo. Todo lo que tengo es la batería haciendo bum, bum, bum. No puedo cantar con eso. Lo siento, chicos».

El despido sobrevenido tras la actuación fallida en el templo londinense de la música ha sido por decisión mutua, según un representante del legendario grupo británico: «La banda tomó la decisión colectiva de separarse de Zak después de esta ronda de conciertos en el Royal Albert Hall. No sienten más que admiración por él y le desean lo mejor para su futuro». No obstante, fuentes cercanas al grupo señalan que la ruptura ha sido «al menos, amarga», y que «el nivel de la batería no ha sido tan alto como todos deseaban».

En una declaración enviada a la revista Rolling Stone, Starkey asegura estar «muy orgulloso» de sus casi treinta años con The Who. «Reemplazar a mi padrino, el 'tío Keith', ha sido un gran honor y sigo siendo su mayor fan. Han sido como una familia para mí. Después de tocar esas canciones con la banda durante tantas décadas, me sorprende y me entristece que alguien tenga algún problema con mi actuación esa noche. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Veintinueve años en cualquier trabajo es una buena racha, y les deseo lo mejor». El músico también reveló que en enero sufrió «una grave emergencia médica con coágulos de sangre en la pantorrilla derecha, la que golpea el bombo», pero que eso no ha sido la causa porque ya está «completamente curado y no me afecta para tocar la batería ni correr».

Starkey, hijo del batería de los Beatles Ringo Starr y de Maureen Starkey, parecía consciente de que la noticia iba a llegar cuando compartió un post irónico en Instagram este fin de semana, en el que se ve una foto de sí mismo junto a Daltrey, con el texto: «He oído hoy de una fuente interna que Toger Daktrey [sic] vocalista y principal compositor del grupo descontento con la actuación de Zak el batería en el Albert Hall hace unas semanas va a presentar cargos formales por sobreactuación y va a ir literalmente a por Zak el batería».

Starkey se unió a la banda a tiempo completo durante la gira Quadrophenia de 1996. Se inició en la batería gracias al batería original de The Who, Keith Moon, amigo de la familia, que le regaló una batería por su octavo cumpleaños. Cinco años después, en 1978, Moon falleció tras ingerir treinta y dos pastillas de Clometiazol, un medicamento sedante que le había sido prescrito para lidiar con sus síntomas de abstinencia al alcohol, mientras intentaba desintoxicarse en su propia casa. La digestión de seis pastillas fueron suficientes para causar su muerte, y las otras veintiséis fueron encontradas sin disolver dentro de su estómago. Inicialmente fue reemplazado por Kenney Jones, baterista de Small Faces y Faces, como miembro oficial de la banda. Posteriormente, Simon Phillips fue de gira con la banda como miembro no oficial.

Starkey ha anunciado que se tomará un descanso para enfocarse en su familia y en el lanzamiento del single 'Domino Bones' de su proyecto Mantra of the Cosmos junto a Noel Gallagher y Andy Bell de Oasis, Shaun Ryder y Bez de los Happy Mondays Black Grape y Johnny Marr, y en terminar su autobiografía. The Who no tienen ninguna gira programada, pero sí un par de conciertos en Italia a finales de julio. Aún no se ha confirmado quién será el nuevo baterista, pero ya se rumorea que podría ser Scott Devours, miembro de la banda en solitario de Daltrey desde 2009, que ya giró con The Who en 2013 cuando Starkey sufrió un problema en el tendón. Aunque después de una situación tan estrambótica y de los problemas de salud de Daltrey, que está perdiendo vista y oído en los últimos años, quizá vaya siendo hora de que pongan fin a su aventura...