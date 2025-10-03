Taylor Swift publica su nuevo disco 'The Life of a Showgirl', con guiño al Real Madrid

La noche de este jueves 2 de octubre, Taylor Swift ha lanzado un nuevo álbum de estudio, el duodécimo de su carrera, con el título de 'The life of a showgirl'. Y en una de sus canciones, la cantautora estadounidense de 35 años se ha acordado de su paso por el estadio Santiago Bernabéu porque menciona al Real Madrid. Se trata de 'Wi$h Li$st', un tema en el que canta: «They want it all They want a contract with Real Madrid» («Lo quieren todo. Quieren un contrato con el Real Madrid»).

El álbum incluye doce canciones: 'The Fate of Ophelia', 'Elizabeth Taylor', 'Opalite', 'Father Figure', Eldest Daughter', 'Ruin', 'The Friendship', 'Actually Romantic', 'Wi$h Li$st', 'Wood', 'CANCELLED!', 'Honey' y para cerrar, una colaboración con la nueva estrella pop Sabrina Carpenter en el tema que da título al disco, 'The Life of a Showgirl (Ft. Sabrina Carpenter)'.

«Esta noche todas estas vidas convergen aquí», ha escrito Swift en un mensaje en redes sociales, donde anuncia el lanzamiento. «El mosaico de risas y cócteles de lágrimas. Donde almas fraternas cantan cosas idénticas. Y es hermoso. Es extasiador. Es aterrador. No puedo expresar lo orgullosa que estoy de compartir esto con vosotros, un álbum que me parece tan acertado. Mi eterno agradecimiento a mis mentores y amigos Max y Shellback por ayudarme a pintar este autorretrato. Si pensabas que el gran espectáculo era salvaje, quizá deberías venir a echar un vistazo detrás del telón... 'The life of a showgirl ya está a la venta'».

El disco está producido por los suecos Max Martin y Shellback, que ya trabajaron con ella en varias canciones del álbum que la consolidó como una estrella del pop, '1989', y de otras canciones de 'Reputation' y 'Red'.