Taylor Swift publica su nuevo disco 'The Life of a Showgirl', con guiño al Real Madrid
El álbum tiene doce canciones incluyendo una colaboración con Sabrina Carpenter
Bad Bunny protagonizará el show musical de la Super Bowl
La noche de este jueves 2 de octubre, Taylor Swift ha lanzado un nuevo álbum de estudio, el duodécimo de su carrera, con el título de 'The life of a showgirl'. Y en una de sus canciones, la cantautora estadounidense de 35 años se ha acordado de su paso por el estadio Santiago Bernabéu porque menciona al Real Madrid. Se trata de 'Wi$h Li$st', un tema en el que canta: «They want it all They want a contract with Real Madrid» («Lo quieren todo. Quieren un contrato con el Real Madrid»).
El álbum incluye doce canciones: 'The Fate of Ophelia', 'Elizabeth Taylor', 'Opalite', 'Father Figure', Eldest Daughter', 'Ruin', 'The Friendship', 'Actually Romantic', 'Wi$h Li$st', 'Wood', 'CANCELLED!', 'Honey' y para cerrar, una colaboración con la nueva estrella pop Sabrina Carpenter en el tema que da título al disco, 'The Life of a Showgirl (Ft. Sabrina Carpenter)'.
«Esta noche todas estas vidas convergen aquí», ha escrito Swift en un mensaje en redes sociales, donde anuncia el lanzamiento. «El mosaico de risas y cócteles de lágrimas. Donde almas fraternas cantan cosas idénticas. Y es hermoso. Es extasiador. Es aterrador. No puedo expresar lo orgullosa que estoy de compartir esto con vosotros, un álbum que me parece tan acertado. Mi eterno agradecimiento a mis mentores y amigos Max y Shellback por ayudarme a pintar este autorretrato. Si pensabas que el gran espectáculo era salvaje, quizá deberías venir a echar un vistazo detrás del telón... 'The life of a showgirl ya está a la venta'».
El disco está producido por los suecos Max Martin y Shellback, que ya trabajaron con ella en varias canciones del álbum que la consolidó como una estrella del pop, '1989', y de otras canciones de 'Reputation' y 'Red'.
