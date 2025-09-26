Detienen a un hombre en la casa de Travis Kelce, el novio de Taylor Swift, por el caso Baldoni

El enfrentamiento legal entre Justin Baldoni y Blake Lively sigue sumando giros inesperados. Lo que comenzó como un conflicto centrado en acusaciones de acoso y difamación ahora involucra a una tercera protagonista: Taylor Swift.

Según informó People, el pasado 15 de septiembre Justin Lee Fisher, un exoficial de policía convertido en investigador privado, fue detenido tras intentar saltar la valla de la residencia de Travis Kelce, pareja de la cantante, en Leawood, Kansas. El objetivo del hombre era entregarle a Swift una citación judicial para que testificara en el caso que enfrenta a Baldoni con Lively, programado para marzo de 2026. En el momento de los hechos, la pareja se encontraba dentro de la vivienda.

El equipo legal de Baldoni ha intentado involucrar a Swift en este mediático proceso durante meses, mientras que los abogados de Lively han insistido en mantenerla al margen, argumentando que su participación solo serviría para generar titulares sensacionalistas.

De hecho, recientemente sus representantes aclararon: «Taylor Swift jamás puso un pie en el set de esta película, no estuvo involucrada en ninguna decisión con respecto a su casting o creatividad, no creó la partitura de la película, nunca vio una versión previa de la misma ni hizo ningún apunte sobre la película. Ni siquiera vio 'Romper el círculo' hasta semanas después de su lanzamiento público, y estuvo viajando por todo el mundo durante 2023 y 2024 encabezando la gira más grande de la historia».

El incidente en la casa de Kelce refleja la tensión que rodea a este caso, en el que los mensajes filtrados entre Lively y Swift se han convertido en prueba codiciada por los abogados de Baldoni. Por su parte, la cantante ha dejado claro que solo testificará si un juez se lo exige. La expectación crece mientras se acerca octubre, fecha en la que se conocerán más detalles sobre su posible papel en el juicio, coincidiendo con el estreno del nuevo álbum de la cantante, 'The Life of a Showgirl'.

El arresto de Fisher marca un nuevo capítulo en esta intrincada trama de Hollywood, en la que amistades, litigios y mediáticos desencuentros siguen manteniendo en vilo a la prensa del corazón y a los fans de la industria del entretenimiento.