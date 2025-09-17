Pablo Alborán se encuentra con sus orígenes en su nueva gira mundial 'Global Tour' El artista malagueño presenta su séptimo disco 'KM0', que verá la luz el próximo 7 de noviembre La gira recorrerá las principales ciudades de España y numerosos países de América y Europa

Pablo Alborán regresa y lo hace por partida doble. El artista malagueño ha presentado su nuevo álbum 'KM0', el séptimo de su carrera, y ha anunciado una gira mundial que comienza en mayo de 2026 y con la que recorrerá las principales ciudades de España. Su 'Global Tour' le llevará también a numerosos países de América y Europa.

«Estoy muy emocionado de que podamos volver a encontrarnos en estos shows tan especiales. Muy pronto disfrutaremos juntos de toda mi música», ha declarado el artista en rueda de prensa. Unas fechas que ha reconocido afronta «con mucha emoción, porque el público merece hacerles disfrutar de no pensar en el tiempo y devolverles la esperanza».

El artista malagueño dará el pistoletazo de salida a su gira en mayo de 2026 en Bilbao, para después visitar durante ese mismo mes Barcelona, Madrid y Valencia, donde recalará el próximo 30 de mayo en el Roig Arena. En junio, están previstos conciertos en Fuengirola, Murcia y Granada, y en julio, en A Coruña.

Los clientes de Banco Santander podrán disfrutar de una preventa exclusiva para las fechas de España, que comenzará el próximo lunes 22 de septiembre a las 10.00 horas, hasta el 24 de septiembre a las 10.00 horas.

Además, el próximo 23 de septiembre, Pablo Alborán ofrecerá un concierto abierto al público en la Puerta del Sol de Madrid, una primera pincelada de todo lo que el artista tiene preparado, que además será retrasmitido en directo vía TikTok. Ese mismo día saldrá la preventa de su nuevo y esperado álbum 'KM0', coincidiendo con la venta general de entradas para su gira mundial.

