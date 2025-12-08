Muere la leyenda de la salsa Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico e ídolo de Bad Bunny

A partir de ahora, cuando suene la canción 'Nuevayol' en la gira mundial de Bad Bunny seguro que las pantallas gigantes rinden tributo a Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico y una de las grandes leyendas de la salsa, ... fallecido este sábado 7 de diciembre a los 99 años.

Un abogado de la familia Ithier, Víctor Rivera, confirmó la muerte del músico a la estación de radio WKAQ el sábado por la noche. No aclaró las causas del deceso, pero la prensa local informa de que el artista había estado sufriendo episodios de dificultad respiratoria.

El hit de Bad Bunny samplea la canción 'Un verano en Nueva York' (compuesta por Justin Barreto), ahora la más conocida de una formación, El Gran Combo de Puerto Rico, que está considerada la mejor orquesta de su género.

Ithier nació en San Juan en verano de 1926, y fue criado en la comunidad trabajadora de Río Piedras. Perdió a su padre a los ocho años, pero se refugió en la música y aprendió a tocar la guitarra a los diez.

A los catorce años dejó la escuela y después de probar algunos trabajos donde pudo se unió a su primer grupo musical, Conjunto Hawaiano, y aprendió a tocar el tres cubano y el contrabajo. Más tarde aprendió a tocar el piano de forma autodidacta, y acabaría siendo un gran arreglista, compositor, productor musical y director de orquesta.

A los veinte años se unió al Ejército de Estados Unidos y fue destinado a Corea, para después viajar Nueva York y formar el grupo The Borinqueneers Mambo Kings' y luego regresar a Puerto Rico. Allí se unió a Cortijo y Su Combo, que duró hasta que cantante Ismael Rivera fue arrestado por posesión de drogas.

Ithier publicó más de cuarenta álbumes y tocó en los cinco continentes durante más de medio siglo

Ithier fundó entonces junto a dos hermanos cubanos El Gran Combo de Puerto Rico, que debutó en mayo de 1962 en el Rock'n Roll Club en Bayamón y funcionó durante más de medio siglo, tocando en los cinco continentes y publicando más de 40 álbumes con éxitos como 'Jala Jala', 'Me Liberé', 'Y No Hago Más Ná' o la mencionada 'Un Verano en Nueva York'.

El Gran Combo atrajo a tantos músicos que acabó siendo conocido como «la Universidad de la Salsa», donde se formaron cantantes como Charlie Aponte, quien se ha despedido de su maestro en las redes sociales con este mensaje: «Para mí Rafa fue y seguirá siendo como un padre, nos enseñó y nos exigió responsabilidad, disciplina y profesionalismo en nuestro trabajo, si querías pertenecer al grupo tenías que cumplir con eso. Nos convirtió a todos en mejores seres humanos».

Los iconos de la salsa, de luto

«Puerto Rico pierde a un gigante, un hombre cuya vida estuvo dedicada a elevar nuestra identidad a través del arte y el ritmo que nos distingue ante el mundo. Rafael Ithier Natal no solo fue fundador y director musical de uno de nuestros pilares culturales, El Gran Combo de Puerto Rico, sino que fue también ejemplo de disciplina, excelencia y amor profundo por nuestra tierra», ha declarado Marlese Sifre, alcaldesa de Ponce.

«Ithier es uno de esos inmortales que ha cubierto de gloria a nuestro país. Hombre ejemplar, autodidacta, de recia y franca personalidad, que le imprimió su estilo campechano a todas sus luchas, gestas y hazañas», declaró Agustín Montañez Allman, secretario del gobierno de Puerto Rico para asuntos de veteranos.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer Colón, también lamentó la muerte de Ithier al anunciar que la isla pronto tendrá una fecha oficial de luto. «Su legado trasciende fronteras y vive en varias generaciones. Gracias por tanto, maestro», dijo en un comunicado. Ithier deja atrás a una esposa y cinco hijos.

El cantante de salsa Víctor Manuelle ha descrito al pianista como uno de los «pilares más importantes en la historia del género»: «Don Rafael Ithier no es solamente el fundador, director, arreglista y pianista de la orquesta de salsa más importante del mundo, El Gran Combo de Puerto Rico, sino que también es el empresario más visionario, negociante y de más vigencia que existió y existirá en la historia de la salsa. Te marchas, pero tu legado y tu música seguirán vigentes en todos los que hacemos este género musical que llamamos salsa».