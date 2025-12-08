Suscríbete a
Muere la leyenda de la salsa Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico e ídolo de Bad Bunny

El artista ha fallecido a los 99 años en su casa de Bayamón tras sufrir problemas respiratorios

Gilberto Santa Rosa: «Si viniera un alienígena y me preguntara qué es la salsa, le pondría un disco de Willie Colón y Héctor Lavoe»

El músico puertorriqueño Rafael Ithier
El músico puertorriqueño Rafael Ithier EFE
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Madrid

A partir de ahora, cuando suene la canción 'Nuevayol' en la gira mundial de Bad Bunny seguro que las pantallas gigantes rinden tributo a Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico y una de las grandes leyendas de la salsa, ... fallecido este sábado 7 de diciembre a los 99 años.

