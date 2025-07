Mad Cool 2025: una jornada marcada por el talento joven, las reivindicaciones y los veteranos más enérgicos

Segunda jornada superada. Sin contratiempos. Sin apagones. Solo con la música como protagonista. Este viernes los cantantes desfilaron con gracia por los escenarios del Mad Cool 2025, un festival que está dejando mucho de lo que hablar. A las 18:00 y a las 18:05 se encendían los Escenarios III y II -respectivamente- para dar la bienvenida a Hermanos Gutiérrez y Natalia Lacunza, los españoles que daban comienzo al día con más artistas del país que acoge este evento.

Los Hermanos Gutiérrez abrieron con sus melodías sin letra las puertas a este espectáculo conocido como Mad Cool. Por otro lado, la pamplonica inauguró la segunda jornada desde el Escenario II. Un repaso por su discografía con temas como 'Todo lamento', 'Mi amor', 'Duro' y 'Cuestión de suerte' -una de las más reconocidas por los presentes-. Un buen directo pero que contó con un momento extraño. En algún momento salió a escena una culturista y Lacunza comenzó a hacer flexiones mientras sonaba de fondo el mini EP, 'SIMELLAMA/LAPLATA'.

Los conciertos de los españoles se pisaban en horarios y, al terminar, daba comienzo y bien resguardado: Jol. Una banda rock al más puro estilo 'garage'. Un curioso grupo que sigue las normas clásicas para ser unos tíos muy duros; batería, teclista, guitarra, bajo y un cantante que se lo goza. Cinco hombres vestidos de negro, pelos largos y llevando los decibelios hasta la máxima potencia.

Y, por último, pero no menos importante, llegaron los indies por excelencia que están marcando la escena de España. Alcalá Norte es de esos grupos que ha irrumpido en el panorama sin hacer mucho ruido pero que, cuando los ves, entiendes por qué gustan tanto. Música bailable y muy propensa a los pogos -que algunas veces pierden el sentido al hacerse en los peores momentos, hoy no fue esa ocasión-, manos arriba y saltos sin sentido y un sonido tirando a piano roto. La combi completa de la banda independiente. Con un público tan variado como su banda. De cayetanos a pijipis sin olvidar a los modernitos de bigote y mullet. 'El rey de los judíos (Un cosquilleo)' saca una sonrisa a Álvaro Rivas, el cantante; '10k' es la colaboración que tienen con Los Planetas; 'La calle elfo' comienza con la banda sonora que da vida a la Comarca en 'El señor de los anillos'.

Cuatro artistas muy diferentes que ponen en valor el talento español en festivales que, a pesar de organizarse en España, solo cuenta con que una décima parte de los cantantes son nacionales. El multilingüismo se observa en cada paseo por las explanadas, se oye inglés, francés, italiano, portugués y otros muchos idiomas. Pero estos jóvenes siguen recordando al mundo que aquí también se hace buena música.

Jóvenes promesas

Benson Boone es el primer cabeza de cartel del día y pone a prueba el escenario maldito que ayer cortó el concierto de Gracie Abrams. El americano 23 que se dio a conocer en el programa de televisión 'American Idol' hace un llamamiento a su concierto con la canción más famosa de su haber, 'Beautiful things', pero no será hasta el final del show cuando canta el tema que le propulsó a la fama. Piruetas constantes, un outfit discreto y, en definitiva, un hombre de bigote que enamora por ese extraño fenómeno que fascina a una generación. 'Let me go' -una balada a piano-, 'Mr Electric Blue' -del nuevo álbum- y 'Momma song' -dedicado a sus padres- son algunos de los temas que más coreados por los presentes.

En el Escenario III llegaba el pop más personal de la mano de un joven británico de 25 años, Artemas. 'I Like the Way You Kiss Me' y 'If u think im pretty' sorprendían a algunos asistentes que no sabían que estos éxitos de Tik Tok eran del cantante. Un descubrimiento que se sumará dentro de poco a muchas playlist.

Y entre este talento novedoso está el segundo cabeza de cartel, un cantautor que está dejando bien asegurado su futuro. Noah Kahan aseguraba que esta era su primera actuación en España y, si pretendía que se recordase, lo ha conseguido. El estadounidense llena a sus 28 años el Escenario II del Mad Cool con una intimidad muy propia en forma de temas pop-rock con toques folck, country o lo que más le apetezca en cada momento. 'Maine', 'She calls me back' y 'Homesick' son algunas de las canciones que exploran su lado más íntimo.

Una sorpresa muy gratamente recibida ha sido entrar, sin saber que iba a pasar, en uno de los escenarios cerrados. Dentro estaban Battlesnake. Verles es una experiencia entre lo sacro y lo profano. Se que como periodista no puedo decir que me quedé sin palabras… pero ellos lo consiguieron. La banda australiana de metal vestía sotanas de sacerdote, excesivamente decoradas, además, el cantante lucía unos cuernos diabólicos, todo de un blanco impoluto. Con unas letras ininteligibles, pero contando con un público muy fiel.

Actividades entre conciertos

Los festivales se han convertido en un encuentro entre músicos, público y marcas, y el Mad Cool no iba a ser menos. Este año el recinto Iberdrola Music acoge seis escenarios y múltiples stands de empresas como Lancome -maquillando a los asistentes-, Dyson -peinándoles- y Mahou -un imprescindible en este evento-. Estos últimos han adaptado la energía de los conciertos al juego más famoso hoy en día, el Juego del Calamar. La famosa serie coreana ha conquistado a los asistentes combinando juegos clásicos y los de la serie. Mahou verde, Mahou roja es una versión del escondite inglés, pero con la música de la ficción; Las anillas del calamar, combina el corro de la patata y el juego de las sillas; Hula Hoop, no hacen falta más explicaciones; y, por último, El baile del calamar, donde hay que replicar los pasos de baile de Sandro, brillante conductor de este evento. Una mezcolanza entre lo español y lo coreano que hasta junta canciones de los juegos originales con 'Sarandonga' y 'Follow the Leader'.

Es, probablemente, uno de los stand que más personas reúne. Entre jugadores y público los ánimos suben para esas esperas entre conciertos. Además, los premios no están nada mal, desde viajes y merchandising de la serie hasta transfers para volver a casa y un año de cerveza gratis. Aunque estas actividades no son las únicas, Barceló regala copas gratis de ron y José Cuervo, con sus anillas voladoras, granizados, hasta Aperol está dando totebags.

Clásicos que lo petan

Regresando a los protagonistas, llega la hora de clásicos como Alanis Morissette. Con más de 30 años sobre los escenarios, haciendo lo que quiere, disfrutando de la música, del público y reivindicativa como ella sola. Mensajes de protesta eran proyectados por la estadounidense en las pantallas, algunos decían «18 países permiten a los hombres prohibir a sus mujeres trabajar» y «las mujeres experimentan mayores tasa de depresión, ansiedad, desórdenes de estrés postraumático y desórdenes alimenticios». Con un directo espléndido y sin perder nunca su aura.

En el otro escenario principal, y poco después de Morissette, llegaba Jet. Australianos. Rock alternativo de principios de los 2000. Una banda de lo que ahora se conoce como 'one hit wonder' o lo que viene a ser lo mismo, un éxito en toda su carrera. A pesar de esta maldición, el grupo obsequió al entregado público del Mad Cool un muy buen recital.

El último cabeza de cartel de la noche no es apto para epilépticos. Unas luces estrambóticas que combinaban a la perfección con la fuerza del rock de Nine Inch Nails o NIN, como así lucían las camisetas de su merchandising -muy vistas durante esta segunda jornada-. Con una batería de infarto y una guitarra loca, Trent Rezor, su cantante, bailaba con el pie de micro como todo aspirante a rockero espera hacer algún día. La banda se caracteriza por su sonido metal industrial, una máxima que siguen manteniendo casi 40 años después de su formación. Temas como 'Closer' y 'Copy of a' son la prueba de ello, aunque algún que otro sintetizador entra bien en temas como 'Less Than'.

Los conciertos han estado marcados por el talento joven, las reivindicaciones y los veteranos más enérgicos. Pero esto no acaba con los norteamericanos, a la 01:00 aparecía en escena Foster the people. Una banda californiana que consigue llenar la explanada frente al escenario 3 pese a ser la competencia directa de los cabeza de cartel. Con un pop-rock bastante único que pone fin a una jornada marcada por estos dos géneros. Ayer fue el indie, hoy esto, mañana ya se verá.