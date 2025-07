Mad Cool 2025 empieza con lío: apagones en los escenarios principales y conato de cancelación de Iggy Pop

La noche empezaba con tranquilidad, una paz que nadie esperaba fuese el antecesor de una tormenta en forma de fallos técnicos. Los dos escenarios principales del Mad Cool 2025 fallaban cuando los cabeza de cartel salían a escena.

La primera en sufrir los reveses fue Gracie Abrams. Apenas 40 minutos después de su salida el escenario 1, el más importante, moría. La situación pillaba de sorpresa a la cantante que se apoyaba en sus fans cantando a capela, una marea de voces la acompañaban. La propia cantante se acercaba al borde del escenario, guitarra en mano para seguir, como podía, un espectáculo que solo se escuchaba en las primeras filas.

El humor empezó a salir, «estamos escuchando un concierto precioso» proclamaba un asistente. Unos se iban, otros aprovechaban el despiste para adentrarse más. Sin pantallas, pero con el sonido a tope volvía trad 20 minutos, con buen humor y proclamando que este es un mágico día cantando 'Close to you'. Tras el concierto y con el susto fuera del cuerpo los técnicos comentaban que había sido un fallo de la corriente, esperando «que no vuelva a pasar».

De poco sirvió cuando el concierto de Iggy Pop, segundo cabeza de cartel, fallaba de nuevo. Las malas lenguas decían que el estadounidense iba más feliz que pensando en cantar y la versión oficial proclamaba que «por motivos técnicos nos hemos visto obligados a interrumpir el espectáculo. Estamos trabajando para solucionarlo, permanece a la espera de nuevas comunicaciones y mantén la calma».

Esto último no hizo mucha gracia a un público que, lejos de estar motivado como la primera vez, empieza a silbar, con el cantante sacando el dedo de la forma que solo se hace cuando uno se enfada. Esta vez solo hubo que esperar 15 minutos para que los problemas terminaran y todo volviese a la normalidad.