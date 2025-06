Londres vuelve a mostrar su pasión flamenca con un festival en pleno crecimiento

El Flamenco Festival de Londres se ha convertido, por méritos propios, en una cita referencial de los amantes de este arte, tanto por la calidad de las propuestas que aglutina como por el hecho de reunir a un público heterogéneo ávido de conocer ... los últimos espectáculos de baile, cante y toque que se están haciendo en España. Además, esta vigésima edición que acaba de terminar ha estrenado un nuevo ciclo, 'Ellas, flamencas', que ha sido muy bien acogido, ya que ha contado con grandes cantaoras que se han dado a conocer en la capital londinense.

El director del Flamenco Festival de Londres, Miguel Marín, se ha mostrado muy satisfecho por cómo se ha desarrollado esta última edición y también ha valorado positivamente que haya ido mucho público local a escenarios como el Estudio Lilian Baylis, la sala pequeña del teatro Sadler's Wells, para ver a artistas como Argentina en un formato íntimo de voz y guitarra.

La onubense presentó el pasado jueves su espectáculo 'Flamenco by Cantaora', una propuesta en la que repasó distintos cantes. Esta debutó en el certamen londinense y no pudo ocultar su satisfacción: «Estoy acompañada por un pedazo de artista como es Jesús Guerrero y también quiero agradecer a Miguel Marín que nos haya invitado».

La cantaora mostró un recital de flamenco clásico lleno de colorido, donde los únicos protagonistas fueron su prodigiosa voz y el talento de Jesús Guerrero a la guitarra. Mientras se sucedían los cantes, se oyeron numerosos oles de un público que se entregó desde el principio. Aparte de los espectadores locales, había también muchos andaluces residentes en la capital británica que no se quisieron perder la oportunidad de ver a esta artista en una sala acogedora para este tipo de propuestas que tiene un aforo de 180 personas. Argentina puso de manifiesto que igual puede desplegar su arte en la Bienal de Sevilla o en un escenario internacional de primer nivel como es Londres. Finalizó con unos fandangos que mostraron la esencia flamenca de su tierra.

Después de la puesta en escena más clásica de la onubense, el Estudio Lilian Baylis prosiguió su ciclo 'Ellas, flamencas' con una artista que se mueve en las antípodas de Argentina y que puede considerarse una versión más atípica del flamenco. Se trata de la catalana Queralt Lahoz, que también debutaba en el Flamenco Festival de Londres. Esta artista de padres andaluces que emigraron a Cataluña presentó una propuesta más cercana a la canción de autor. Aun así, Lahoz reconoce una notable influencia flamenca. La propia cantante dijo al inicio de su actuación que «yo estoy aquí de rebote. Soy más flamenca que nadie, pero no canto un flamenco ortodoxo». Posteriormente, afirmó que había hecho una broma y comentó que «estoy en Londres porque me lo he ganado».

Argentina, junto al guitarrista Jesús Guerrero Ione Saizar

A este recital volvió a acudir publico local, pero también abundaron los españoles. Acompañada por el guitarrista y cantante Daniel Felices, fue desgranando algunas canciones de sus discos. Especialmente destacado fue el momento en el que interpretó 'En otro lugar', ya que había un fan que estaba sentado en la primera fila que se levantó y bailó, contagiando este espíritu al resto de los espectadores. Lahoz se despidió con una versión aflamencada de un clásico de Luis Eduardo Aute, 'Al alba'.

La tarde-noche del vienes ofreció los dos últimos espectáculos del ciclo 'Ellas, flamencas', también en el Estudio Lilian Baylis del Sadler's Wells, de la mano de Lela Soto y de Ángeles Toledano, dos jóvenes artistas que representan a su vez dos formas completamente distintas de entender el flamenco y que apuestan por el futuro. La primera es, hasta el momento, la última representante de la mítica saga de los Sordera de Jerez. Esta salió un par de minutos después de que Miguel Marín agradeciera al público su presencia y de que manifestara su alegría por haber acercado este año el cante al festival. Lela presentó el disco que acaba de publicar, 'El fuego que llevo dentro'. La artista comenzó su recital con una malagueña, 'A mi pare Manuel', dedicada a su abuelo, Manuel Soto 'Sordera'. De ahí pasó a las bulerías con un nuevo homenaje a otro miembro de la saga, a su tío José Soto 'Sorderita', a quien recordó con el tema 'Inaccesible'. Los sabores jondos fueron sucediéndose con cantes por tientos y bulerías. También los tangos se hicieron presentes con 'De tanto rezarle al santo', primer single de este álbum. Hay que destacar asimismo las buenas cualidades de Rubén Martínez a la guitarra, que estuvo en todo momento en su sitio y que supo medir bien el compás. Incluso la cantaora se tomó con buen humor un momento delicado cuando se quedó totalmente en banco, pero tiró de oficio y salió airosa de aquel lapsus. Continuó con bulerías hasta que reconoció que «mi familia es el espejo donde yo me miro». Culminó su actuación haciendo un último tributo, esta vez al gran Ray Heredia, que era su tío materno. De este interpretó con mucho sentimiento 'Su pelo', una de sus clásicos más recordados.

La genialidad del cante

Y de Jerez la noche se trasladó hasta Jaén de la mano de Ángeles Toledano. Una vez más, Miguel Marín presentó a la artista y agradeció a los espectadores londinenses -que acudieron en un buen porcentaje- que hubieran asistido a una noche de cante. «Tiene mérito venir a un concierto en español. Muchos españoles no entienden las letras del flamenco, pero el flamenco no hay que entenderlo, hay que sentirlo». Acto seguido, Toledano centró su actuación en su disco 'Sangre sucia', una propuesta fascinante y muy arriesgada donde la artista mezcla sonidos tradicionales con otros más vanguardistas, lo cual demuestra que el cante está atento a las últimas tendencias musicales. Los asistentes jalearon especialmente cantes como 'Nocturna manzana', una bulería con una letra muy pegadiza. Ángeles se ganó también el respeto del público local porque hizo un gran esfuerzo por hablar en inglés. Además, la de Jaén estuvo acompañada por un guitarrista de primera categoría, Benito Bernal. El onubense demostró, a pesar de su juventud y de algunos problemas que tuvo con el sonido, que conoce bien su oficio y que está en una progresión ascendente que aún no ha tocado su techo ni mucho menos. Otro momento destacado del recital fue cuando Toledano recordó a su grupo íntimo de amigas y, después de poner un video en la que estas saludaban al público, cantó por alegrías el tema 'X las niñas'.

Ángeles Toledano, durante su actuación con el guitarrista Benito Bernal Ione Saizar

Una de las partes más interesantes de la noche llegó cuando la cantaora se quedó sola en el escenario y comenzó a pulsar las teclas de una consola portátil. Entonces cantó con un sonido de voces sintetizadas de fondo. Posteriormente aparecieron unos rugidos de animales y rezos de letanías del rosario, mientras la artista recitaba unos versos, y de ahí se pasó a ritmos cercanos al trip-hop. Tras agradecer la posibilidad de compartir escenario con Lela Soto, artista a la que admira, la cantaora y el guitarrista culminaron una mágica actuación con una versión del 'Qué bonito aquella noche' de Las Grecas, tema que no pudo incluirse en 'Sangre sucia', pero que en directo cobró una nueva vida.

El resurgir del Ballet Flamenco de Andalucía

Si el cante había sido protagonista del Flamenco Festival de Londres en las últimas jornadas, el sábado el Sadler's Wells, santuario de la danza internacional, vivió una tarde memorable con la sesión vespertina de 'Pineda', que se había estrenado la noche anterior. Se trata de la primera producción del Ballet Flamenco de Andalucía bajo las órdenes de su actual directora, Patricia Guerrero. La bailaora y coreógrafa quiso inaugurar esta nueva etapa del BFA con un homenaje a Federico García Lorca y a su obra 'Mariana Pineda'. No en vano, Guerrero es también granadina como el poeta y sabe lo bien que casan Lorca y el flamenco. Las expectativas eran pues enormes en este segundo pase en el teatro londinense, que casi se llenó íntegramente de público local. Hay que tener en cuenta que la sala tiene un aforo para 1500 espectadores. Estos aficionados son muy entendidos y han visto pasar por dicho escenario a los más grandes artistas y compañías de la danza mundial durante las últimas décadas.

'Pineda' comenzó con cánticos de unas mujeres. Al fondo destacaba un muro agrietado y con varios agujeros, que podía simbolizar la decadencia del régimen absolutista de Fernando VII. Las bailarinas salieron gritando las palabras ley, igualdad y libertad, representando a ese pueblo de Granada que reclamaba un cambio de rumbo político. Poco después apareció Patricia Guerrero en el papel de la heroína liberal con un vistoso vestido de color esmeralda. La artista demostró a lo largo del espectáculo no sólo su calidad como bailaora, sino también como coreógrafa de una propuesta que es al mismo tiempo clásica, pero que tampoco renuncia al riesgo de la vanguardia. Haber contado con la dramaturgia de Alberto Conejero es asimismo un seguro de vida. Por otra parte, hay que subrayar especialmente la parte musical, uno de los máximos aciertos de la obra, destacando con brillo propio Agustín Diasera, Dani de Morón y Sergio 'El Colorao' como compositores. El cante de Amparo Lagares y de Manuel de Gines, el toque de Jesús Rodríguez y José Luis Medina y la percusión de David Chupete son otros buenos alicientes.

Todo está equilibrado en 'Pineda', sin sobrar ni faltar nada. Aparte del extraordinario cuerpo de bailaores del Ballet Flamenco de Andalucía, el público pudo disfrutar especialmente de los dúos que hizo Patricia Guerrero, primero con Eduardo Leal, que encarnaba al capitán liberal Pedro de Sotomayor, y posteriormente con Alfonso Losa, que interpretaba el papel de Pedrosa, alcalde de Granada y criminal. Con este último se creó una escena sobrecogedora cuando Mariana Pineda renuncia a su libertad tras no delatar a los insurgentes y es condenada a muerte.

El final es espectacular con Guerrero rodeada por figuras vestidas de luto y el sonido de las campanas. Su vestido verde ya ha tornado a rojo y luego lo cambia por otro de color blanco, que es con el que se dirige hacia la muerte. Aunque el respetable estuvo contenido y aplaudió durante la obra en varias ocasiones, al acabar la propuesta tuvo una reacción atronadora, por lo que es seguro que el Ballet Flamenco de Andalucía volverá en futuras ediciones al Flamenco Festival de Londres.

La Plazuela actuando en el Jazz Café Ione Saizar

Ya por la noche, el Jazz Café, un espacio en pleno corazón de Camden que este año se ha estrenado como sede del certamen, recibió a La Plazuela, que debutaron en Londres. La sala se llenó de un público muy fiel, casi todos españoles, que arropó al grupo granadino en medio de un ambiente festivo. El Indio y El Nitro supieron dominar como nadie el escenario con una propuesta muy atractiva que mezclaba el flamenco con ritmos electrónicos, funk y pop. Tras haber ofrecido un primer concierto por la tarde, volvieron con más fuerza aún si cabe para interpretar las canciones de su disco 'Roneo flamenco'. El Indio mostró su carisma y conectó con el público en todo momento, en especial en temas como 'Soulseek', donde salió una fan a bailar. El Nitro también cantó y anunció el final de su actuación. Sin embargo, ante las palmas insistentes del público, que hizo más presión entonando el himno de Andalucía, los de Granada no tuvieron más remedio que hacer dos bises y acabaron con 'La vuelta'.

Después de estas jornadas, el Flamenco Festival de Londres finalizó el domingo una vigésima edición sobresaliente con dos últimos espectáculos: el de Estévez/Paños y compañía y un concierto de Álvaro Martinete y Claudia 'La Debla'.