Miguel Marín: «Mientras el público se siga sorprendiendo, hay sitio para un festival de flamenco en Londres»

Miguel Marín es el alma mater del Flamenco Festival de Londres, una cita que cumple este año su vigésima edición y que contará con grandes artistas para celebrar esta importante efeméride, como Sara Baras, que presenta este martes su espectáculo 'Vuela' en el Sadler's ... Wells. Farruquito o el Ballet Flamenco de Andalucía son otros de los muchos atractivos que ofrece esta cita.

—¿En qué ha cambiado el Flamenco Festival de Londres de cuando comenzó hace veinte años?

—El festival representa la evolución del mismo flamenco, que ha sido muy importante en la forma en que se expresa. A lo mejor no tanto en el fondo, donde los artistas buscan la conexión profunda con el flamenco, pero sí en la forma. Hemos querido ser desde el principio una ventana de la actividad creativa y que el público londinense tuviera el pulso de los artistas actuales, que tuvieran siempre una foto actual del panorama. Hemos incluido esas nuevas visiones del flamenco a lo largo de estos veinte años. Se representan todas las visiones del flamenco: danza, música y cante. Hemos roto ideas preconcebidas asociadas al flamenco. El público inglés tenía una visión un poco más folclórica, pero hoy tienen un arte de primer nivel junto.

—Son 17 compañías, 25 funciones y 146 artistas. Esas cifras dan vértigo, ¿no es así?

—Sí, tenemos el veinte aniversario y queríamos programar en varias líneas. Queríamos contar con artistas que han triunfado en Londres, como Sara Baras, primera artista española en conseguir un Olivier, el principal reconocimiento a un creador de las artes escénicas en Inglaterra. Esto indica la relación que hay entre Londres y el flamenco.

—Por el festival han pasado 450.000 personas. ¿Cuáles son las claves para contar con un público tan fiel?

—Creo que el mérito lo tiene el Sadler's Wells. Queríamos estar en teatros que tienen su público y deseábamos que el flamenco se posicionara en los espacios internacionales. El Sadler's tiene 1.500 localidades y es de los principales teatros de danza del mundo. Tiene un público muy culto especializado en danza. También este año contamos con el Kings Place, donde haremos los espectáculos de guitarra. Como novedad, en esta edición tenemos a artistas que no hacen flamenco, pero sí un estilo aflamencado. Es el caso de La Plazuela y Las Migas. Queríamos ofrecer músicas que no pertenecen a los cánones del flamenco, pero sí el aroma. Para esos dos conciertos vamos al Jazz Café, que es una sala para el público más joven. Esa sala es novedad porque nunca la habíamos usado para el festival.

—Sara Baras abrirá el festival con 'Vuela', un homenaje al gran Paco de Lucía.

—Sara Baras está muy unida al festival desde sus orígenes. Queríamos que estuviera en esta celebración de los veinte años. Ella es la gran embajadora del flamenco. Su presencia ayuda a posicionar al resto de las compañías en el terreno internacional. Su espectáculo es un homenaje al gran genio que fue Paco de Lucía. Es un homenaje personal al poso que Paco de Lucía dejó en Sara.

—Esta edición cuenta con grandes regresos como los de Manuel Liñán y Farruquito, que vuelve después de su éxito en 2004?

—Efectivamente. La primera actuación que hubo fue en 2004 con Farruquito, que presentó 'Almavieja'. Ahora regresa veinte años después a ese escenario y lo hace con su hijo, Juan el Moreno. La anterior vez vino con su madre. El espectáculo de Manuel Liñán, 'Muerta de amor', se ha desarrollado en el proyecto de residencia artística que el Flamenco Festival tiene en Torrox. El preestreno fue en el Teatro Villa de Torrox. Hace dos años hubo una residencia en Londres y se hizo una pequeña muestra con el público en Londres y ahora Manuel Liñán vuelve con el espectáculo acabado. Él acaba de ganar el premio Talía por 'Muerta de amor'. El estreno fue en los Teatros del Canal. Estuvo en el festival de Nueva York y de Miami. Manuel ha sido uno de los artistas de mayor éxito en el festival. Hace un par de años volvió tras el éxito en el Sadler's y llevamos su espectáculo 'Viva' a la temporada del teatro Peacock y fue un éxito. El festival representa la conexión actual de la creación, pero también rompe ideas preconcebidas del flamenco como 'macho men' y algo muy cerrado.

—¿Qué me puede decir de la gran novedad de este año, el ciclo 'Ellas Flamencas'?

—Una de las asignaturas que teníamos era con el cante, que tiene una presencia muy limitada en los festivales internacionales. Queríamos desarrollar el gusto por el cante con cinco cantaoras de estilos muy distintos: La Tremendita, Lela Soto, Argentina, Ángeles Toledano y Queralt Lahoz. Cada una de ellas aporta cinco ideas distintas del flamenco. Desarrollamos el gusto por escuchar y apreciar el cante. Hace unos años hicimos igualmente un ciclo de guitarra y este año volvemos a hacer otro con Manuel Valencia, Alejandro Hurtado y Álvaro Martinete. Será en el Kings Place.

—También veremos al Ballet Flamenco de Andalucía, dirigido por Patricia Guerrero, con 'Pineda' justo después del estreno de su nuevo espectáculo, 'Origen', en el Teatro de la Maestranza.

—Por primera vez presentamos 'Pineda'. El ballet está en un gran momento. Hace tres semanas vi 'Tierra bendita' en Marbella y me encantó. Hay que felicitar a Patricia Guerrero, que en un año ha producido tres espectáculos. También le acaban de dar el Premio Talía por 'Alter ego', que se fraguó en la residencia artística de Torrox.

—Por cierto, ¿se traerá 'Origen' a Londres?

—Ya veremos. Todo lo que hace Patricia es de primer nivel. El Ballet Flamenco de Andalucía es muy afortunado de tener a una artista con esa fuerza creativa. Es un vendaval, un motor imparable.

—Después de estos veinte años de festival, ¿por qué cree que merece la pena seguir apostando por el flamenco en Londres?

—Mientras que haya sorpresa y uno pueda sentarse en el patio de butacas y sorprenderse, yo incluido, mientras que eso suceda, hay sitio para un festival de flamenco en Londres. Este año llevamos a diecisiete compañías. No es lo mismo hacer un festival en España que en Londres. Aquí hay que despojarse de todos los factores y presentar un espectáculo desnudo que destaque por su presencia artística. Encontrar todos los años esos diecisiete espectáculos no es fácil, pero continuaremos mientras me sorprenda yo y el público. Sorpresa puede ser que un espectáculo te emocione aunque lo hayas visto veinte veces. Cada vez que se ve el espectáculo es un espectáculo nuevo. El motor es estar en el patio

—¿Por qué espectáculos se está interesando más el público londinense en esta edición?

—Hay un espectáculo, el de Mercedes Ruiz, 'Romancero del baile flamenco', que es el que en este momento (hace algo más de una semana) tenía más entradas vendidas. Eso muestra también un gran gusto por el flamenco tradicional, y eso es bueno. Que haya gusto por el flamenco tradicional, por el contemporáneo y por el de gran formato. Mercedes ha estado varias veces en Londres y es una artista inmensa. También otra novedad este año es una colaboración con la Fundación Carlos Acosta. La compañía de Manuel Liñán hará unos talleres con la Fundación Acosta para hacer una parte educativa. La Fundación Acosta tiene su propio centro con programas educativos, con proyectos inmersivos y con proyectos con profesores que trabajan con alumnos. Son talleres abiertos al público con artistas profesionales de danza contemporánea o de ballet. Quieren coger el sabor del flamenco. Son alumnos peculiares. Quieren aplicar el flamenco a sus respectivas disciplinas.

—¿Han contado con apoyo institucional en esta edición?

—Ese es un tema deficitario en proporción con la dimensión del festival. Esta año contamos con apoyo de la Fundación SGAE. Gracias a ellos hacemos la serie de las guitarras. Con el Instituto Cervantes haremos el ciclo 'Ellas flamencas'. Estamos muy dedicados al apoyo de los artistas emergentes. Este año, el sesenta por ciento de los artistas debutan por primera vez en Londres. Son veinte años. Hemos sido testigos de algo histórico. Es un orgullo ser parte y que esa evolución sea parte de la escena cultural londinense.