Joyce DiDonato: «Ahora se espera que los cantantes de ópera sean también creadores de contenido, relaciones públicas e 'influencers'»

La mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato (Prairie Village, Kansas, 1969) es una de las grandes figuras de la ópera de nuestros días. Lo sabe bien el público del Teatro Real, donde en los últimos años ha cantado títulos como 'Theodora', 'Dido & Aeneas', 'Agrippina' o ' ... Dead Man Walking'. A él vuelve este jueves para interpretar el oratorio 'Jephtha', de George Friedrich Händel, una obra de inspiración bíblica basada en el Libro de los jueces y en 'Jephthas, sive votum' (1554) de George Buchanan. Francesco Corti dirige a la orquesta y coro de Il Pomo d'oro -uno de los grandes especialistas en el repertorio barroco-, y a la mezzo le acompañan en el reparto Michael Spyres, Melissa Petit, Cody Quattlebaum, Jasmin White y Anna Piroli. La actuación en Madrid abre una gira de este concierto que en los próximos días viajará a Dortmund (Alemania), Oviedo, Londres, Budapest y Katowice (Polonia)

A punto de embarcar rumbo a Madrid, la mezzo contesta a las preguntas de ABC y habla en primer lugar de Storgè, el personaje que interpreta en 'Jephtha'. «Es una esposa y madre profundamente preocupada por el mundo que la rodea, lleno de guerra y dificultades. Al comienzo del oratorio, hay mucho de alegría y ligereza, pero ella está de luto por lo que ve y lo que intuye que está por venir», explica Joyce DiDonato.

Asegura la cantante que «El repertorio barroco ha sido la columna vertebral de mi carrera. Es ese lugar al que siempre regreso, como decía 'la' Berganza, para limpiar la voz. Pero para mí es incluso más profundo: me obliga a ser completamente sincera, porque la música barroca no permite esconderse. Las emociones, expresadas a través de líneas muy puras, exigen una entrega total, sin artificios. Te enfrenta contigo misma como intérprete».

'Jephta' es un oratorio, pero se ha presentado escenificada en varias ocasiones, al igual que otros oratorios de Händel, entre ellos 'Theodora', que la propia Joyce DiDonato interpretó en el Teatro Real el pasado año. ¿Se aborda de manera diferente un personaje cuando se interpreta en concierto y no en una producción escénica? «Me encanta cantar ópera en concierto -dice-, porque todo depende de la voz y de la energía del intérprete. Muchas veces, el público lo vive con más intensidad, porque todo se concentra en la música. Es un reto, claro, pero disfruto mucho esa conexión directa e inmediata con los espectadores».

Asegura Joyce DiDonato que la elección de sus proyectos se ha guiado siempre por las mismas preguntas: «¿Qué quiero cantar?, ¿dónde puedo aportar algo diferente? y ¿qué quiero ofrecer al público? Últimamente he redescubierto a Mahler y otro repertorio de concierto al que antes no le había dedicado tiempo, y estoy absolutamente enamorada de esta música tan profunda y conmovedora».

La voz, asegura tajantemente, es la que debe mandar en una cantante a la hora de elegir su camino. «Es lo más importante. Yo puedo querer cantar 'Tosca', pero si mi voz tiene otra idea… Es ella la que determina los límites y las posibilidades de un cantante, pero más allá de esto, el objetivo debe ser hacer coincidir un repertorio adecuado con obras que despierten la curiosidad del artista y le inspiren. Mi 'fach' [término alemán que se refiere al tipo de voz y a sus características, y que ayuda al cantante a desarrollar su técnica y elegir mejor los papeles] me permite un repertorio ilimitado y así puedo seguir explorando y creciendo como artista y como intérprete. Pero si la voz se fuerza constantemente a la voz más allá de sus límites, es imposible sostener una carrera».

A pesar del inmovilismo que mucha gente le supone, el mundo de la ópera vive en constante evolución y así lo señala la mezzosoprano. «La llegada del 'streaming' ha transformado por completo la industria de la ópera. Además, ahora, con las redes sociales se espera -como ocurre en otros muchos ámbitos- que los cantantes sean al mismo tiempo creadores de contenido, expertos en 'marketing', gurús de las relaciones públicas e 'influencers'. Es demasiado para una carrera que ya es de por sí altamente exigente. Admiro profundamente a la nueva generación de cantantes que está forjando su carrera en un entorno tan competitivo y desafiante».

Incluso únicamente a través de la palabra escrita se adivina el entusiasmo que le despierta a Joyce DiDonato su próximo proyecto: 'Emily: No Prisoner Be', una obra que se estrenará en el Festival de Bregenz, en Austria, a mediados de agosto, y con la que viajará por todo el mundo a principios de 2026. «Es un ciclo completo de canciones sobre veinticuatro poemas de la extraordinaria Emily Dickinson que ha revolucionado por completo mi mundo. Kevin Puts, ganador del premio Pulitzer y compositor de 'The Hours' -una ópera basada en la novela de Michael Cunningham, que la propia Joyce DiDonato estrenó en el Metropolitan neoyorquino en noviembre de 2022-, ha escrito esta obra para mí y para un trío alucinante llamado 'Time for Three'. Ya hemos terminado la grabación y después de un año de trabajo conjunto de creación y desarrollo de la obra, ¡morimos de ganas de que el mundo lo escuche!».