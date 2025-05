'Becoming Led Zeppelin', el fiel retrato del origen del grupo que le ha costado una demanda a Jimmy Page

Led Zeppelin en la portada del documental 'Becoming Led Zeppelin'

Los fans que se han sentido decepcionados con 'Becoming Led Zeppelin' porque «se acaba cuando empieza lo bueno», tal como han comentado muchos en las redes sociales, deberían haber estado más atentos. El título lo dice bien claro: convertirse en Led Zeppelin.

Más allá del poco sentido que tiene centrarse en sus días de gloria contando lo que todos ya sabemos, los que critican que el documental sólo cuente los inicios del grupo están despreciando un relato muy completo, que acierta de pleno en su equilibrio de rigor y emoción.

El filme dirigido por Bernard MacMahon (creador de la formidable serie 'American Epic' sobre las raíces de la música norteamericana) cuenta las historias de los cuatro miembros de Led Zeppelin como si dibujara cuatro cauces que terminan confluyendo en un gran río, desvelando pequeños secretos de sus infancias que terminan siendo clave para forjar la personalidad de la mejor banda de rock de todos los tiempos.

De Jimmy Page se cuenta cómo un chaval del barrio le enseñó a tocar la guitarra, y se describe con profundidad su aprendizaje de los mecanismos de los estudios de grabación durante su etapa como músico de sesión, en la que se curtió tocando para David Bowie, los Rolling Stones, Van Morrison, Marianne Faithfull, Brenda Lee, The Who, The Kinks, Donovan, Petula Clark, Joe Cocker o Shirley Bassey, en esta última coincidiendo con su futuro compañero John Paul Jones.

Del bajista se descubre que su pasión por la música se originó en las bases militares estadounidenses que visitaba con su familia, que ofrecía espectáculos de vodevil a los soldados; y cómo su contacto diario con diferentes instrumentos le convirtió en un artista de renombre requerido por estrellas como Herman's Hermits, Donovan, Françoise Hardy, Cat Stevens, Rod Stewart, Lulu, Dusty Springfield, los Rolling Stones o Jeff Beck, este último amigo de la infancia de Page, con quien ya se empieza a ver que estaba destinado a conectar.

Por otro lado, se brinda al espectador una emocionante entrevista inédita de John Bonham en la que se comprueba que también estaba destinado a ser el mejor baterista de rock de la historia, al empezar a tocar de niño siguiendo las enseñanzas de Gene Krupa y de los Famous Flames de James Brown y baqueteando a diario hasta no sentir las manos. Pero el relato más fascinante es el de Robert Plant, que cuenta que por sus venas corre sangre gitana, que cayó en las garras del blues y el rock'n'roll gracias a un músico local llamado Perry Foster, y que en su adolescencia fue un sintecho que pasaba el tiempo entre el activismo político, la música y el teatro, robando comida o gasolina cuando era necesario.

Las entrevistas con los miembros supervivientes están llenos de detalles gestuales muy reveladores, y las historias de los cuatro van convergiendo poco a poco en el documental con una sensibilidad que hace que den ganas de aplaudir cuando llega el momento de su primer ensayo, tras la renovación de los Yardbirds que dio el pistoletazo de salida definitivo. A partir de ahí, el ascenso al Olimpo se precipita en cuestión de minutos llegando hasta el momento de la publicación de su segundo disco, con el que finalmente barrieron la escena rock.

Un error que termina en demanda

Quien sí ha estado muy atento a cada detalle de 'Becoming Led Zeppelin' ha sido Jake Holmes, un viejo conocido del grupo. Lamentablemente, al editar el documental se cometió un error garrafal, al acreditar la canción 'Dazed and confused' a Jimmy Page. El guitarrista se la plagió a Holmes, un artista que había teloneado a los Yardbirds en Nueva York en 1967, y que vio con horror cómo su composición acabó siendo uno de los grandes clásicos de Led Zeppelin.

Holmes demandó a Page por infracción de derechos de autor en 2010, y la disputa legal se cerró con un acuerdo extrajudicial cuyos términos no se dieron a conocer, salvo el hecho de que Led Zeppelin fue obligado a puntualizar en los créditos de cualquier nueva publicación de la canción que fue «escrita Jimmy Page, inspirado por Jake Holmes».

Sin embargo, hay un momento del documental en el que aparecen los créditos originales del tema, sin citar a Holmes, y por eso éste ha interpuesto una nueva demanda ante un tribunal federal de Los Ángeles, afirmando que Page está violando una vez más la ley de derechos de autor al no darle crédito ni pagarle por ello.

«Al afirmar falsamente que la composición de Holmes es la composición de Page, Page [y otros] han infringido deliberadamente la composición de Holmes», escriben los abogados de Holmes. «Los demandados... han ignorado la demanda de cese y desistimiento del demandante y continúan infringiendo sus derechos de autor».

Además, la demanda asegura que también infringe sus derechos de autor al presentar imágenes de actuaciones en directo de la canción: «Los demandados han cometido así múltiples actos de infracción dolosa al seguir utilizando la composición de Holmes sin autorización».

Page no ha respondido a la acusación por el momento, pero esta demanda sin duda le habrá amargado el dulce de un documental esperadísimo que ha cumplido con buena parte de las expectativas.