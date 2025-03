Cuando a los Beatles les dijeron «tú no vales»: hallan la grabación de su audición fallida para Decca en 1962

Cuesta creer que sea verdad, pero algunos de los más importantes medios musicales anglosajones lo están dando por bueno: ha aparecido la grabación de la audición que los Beatles hicieron el 1 de enero de 1962 para el sello Decca, un momento histórico del pop porque fueron inexplicablemente rechazados.

Para rizar el rizo, fue hallada en el lugar más insospechado: una pequeña tienda de discos de Vancouver (Canadá) llamada Neptoon Records. Etiquetada 'Beatles 60s Demos', la cinta fue localizada por el propietario del local, Rob Frith, mientras revisaba las existencias en el almacén. Frith supuso que se trataba de una copia pirata, pero al reproducirla descubrió que era una copia directa de una de las primeras cintas de audición de los Beatles.

Tal como recoge Billboard, al compartir su hallazgo en las redes sociales, Frith ha escrito: «Hace años recogí esta cinta en la que ponía 'Beatles 60's Demos'. Pensé que era una cinta de un disco pirata. Después de escucharla anoche por primera vez, suena como una cinta original. La calidad es sorprendente. ¿Cómo es posible tener lo que suena como un master de 15 canciones de los Beatles en cintas Decca?».

Frith ha sido entrevistado por la radiotelevisón pública canadiense CBC sobre el descubrimiento, y tras consultar con expertos en los Beatles y escucharla él mismo unas cuantas veces más, se ha llegado a la conclusión de que es una grabación real de ese momento icónico de la historia de la música, y en condiciones óptimas de conservación. «Parece que los Beatles estén contigo en la habitación», afirma Frith sobre su calidad de sonido. La cinta, enrollada en lo que se conoce como «cinta líder» (utilizada para separar las pistas en las grabaciones maestras), fue identificada por el conservador musical Larry Hennessey como algo mucho más que una simple recopilación hecha por un fan.

Frish se ha puesto en contacto con la persona que había llevado la cinta a Vancouver, Jack Herschorn, antiguo propietario de Mushroom Records en la ciudad canadiense, y le ha revelado que se hizo con ella durante un viaje a Londres en los años 70. Y aunque le animaron a comercializarla, Herschorn ha explicado a la CBC por qué se negó: «Me la llevé y me lo pensé bastante... No quería sacarla porque me parecía... no me parecía algo totalmente moral. Estos chicos, son famosos y se merecen tener los derechos de autor adecuados... se merece salir a la luz como es debido».

El último giro rocambolesco de la historia es que Frith asegura haber ofrecido una copia a Decca si desean publicarla, y también ha invitado a Paul McCartney a visitar personalmente Neptoon Records para entregársela en mano. Que no tiene interés en sacar tajada, vaya. «La gente dice que podría ser muy valioso. No lo sé. Me alegro de que se conserve», ha dicho a la CBC.

En la grabación, fechada el 1 de enero de 1962 según Far Out Magazine, suenan unos jovencísimos Beatles con Pete Best a la batería actuando para Decca Records en su estudio de Londres. El sello los rechazó argumentando que «los grupos de guitarras están en vías de extinción» y que «los Beatles no tienen futuro en el mundo del espectáculo», una decisión que pasaría a la historia como el mayor error empresarial de la historia de la música.

Quizá todo fue por culpa de la falta de profesionalidad de Mike Smith, el ejecutivo de Decca que los convocó a su estudio tras verlos actuar en The Cavern Club. Según cuentan las crónicas, llegó a la audición tarde y en penosas condiciones tras una noche de borrachera celebrando el Año Nuevo, lo cual no sólo retrasó el comienzo de la sesión poniendo nerviosos a los chavales, sino que pudo afectar a la percepción de lo que estaba viendo y escuchando. Escuchar la cinta que se ha hallado en Canadá es ahora el santo grial para los beatlemaníacos, que se están preguntando: «¿Tocaron tan mal como para que los rechazaran? ¿O realmente Decca estuvo ciega ante la mina de oro que tenía delante?».

Mientras tanto, se pueden escuchar dos fragmentos a través del Instagram de Frith, que se ha convertido rápidamente en lo más viral entre los devotos de la banda: una versión del 'Money (That's What I Want)' de Barrett Strong de 1959 y otra del 'Sheik of Araby' escrita en 1921 por Harry B. Smith y Francis Wheeler con música de Ted Snyder, un tema que tocaron muy pocas veces y se sabe que fue interpretada en la fallida sesión para Decca.

Finalmente, los de Liverpool firmarían con Parlophone Records para debutar con el legendario 'Please Please Me', cuya primera edición es uno de los vinilos más caros del mercado coleccionista.