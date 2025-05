Bad Bunny anuncia tres conciertos en España

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha anunciado las fechas de su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', que contará con 23 conciertos y comenzará el viernes 21 de noviembre de este año en Santo Domingo, República Dominicana, con paradas en Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de concluir en Bélgica el 22 de julio del próximo año.

El artista, el más escuchado del mundo en Spotify, ofrecerá tres conciertos en España en la primavera de 2026, el primero de ellos en Barcelona el 22 de mayo, y otros dos en Madrid, los días 30 y 31 de mayo, cuyas entradas saldrán a la venta en solo unos días, el 9 de mayo en su web oficial.

Este mismo lunes se desataron los rumores sobre la posibilidad de la visita de Bad Bunny a nuestro país, ya que han circulado por las redes sociales sendas imágenes de unas sillas frente al Palau Sant Jordi de Barcelona (una fotografía que publica la cuenta del Estadio Olímpico de Barcelona bajo el hashtag #EstadiOlímpic) y frente al Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

El cantante había anunciado en enero su intención de pasar por España cuando publicó en Instagram un vídeo en el que aseguraba que llevaba mucho tiempo sin pisar el país y que pronto volvería, aunque su intención entonces era dar las fechas de la gira mucho más tarde.

«Hay lugares que me llevo en el corazón y full quisiera volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia. Hay otros a los que nunca he ido y quisiera visitar, como Brasil o Japón. Y hay otros a los que hace mucho tiempo que no voy, como Italia, Londres, España...(lo sé). Les prometo que antes de que acabe el año les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlo», apuntó en un vídeo que consiguió cerca de tres millones de me gusta.

