Bad Bunny en España: cuándo serán sus conciertos, en qué ciudad y dónde comprar las entradas

Hace una década que trabajaba de reponedor en un supermercado de su Puerto Rico natal, y en la actualidad no hay nadie más escuchado en las plataformas musicales que él. Benito Antonio Martínez Ocasio, ​conocido artísticamente como Bad Bunny sigue arrasando con su nuevo álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, un fenómeno que lanzó a inicios de 2025 y ha puesto a bailar a todo el planeta.

Un disco lleno de activismo político, con múltiples mensajes de nostalgia y arrepentimiento, y en el que fusiona el reguetón con salsa, boleros y otros géneros tradicionales, y que muchos de sus fans esperan escucharlo en directo en España. Mientras tanto, el mundo baila a sus pies.

Pese al éxito comercial que le acompaña en nuestro país, donde el puertorriqueño lidera las listas, hace ya seis años que el artista pisó por última vez España. Lo hizo en 2019 el escenario del festival Río Babel con Madrid, con un look de cazadora negra, gorra y gafas de sol, donde deslumbró con 'YHLQMDLG'. Benito Antonio Martínez Ocasio se resistía a volver, y ahora por fín ha confirmado la gran noticia para su enorme legión de aficionados.

El joven de 30 años, que ha batido varios récords de la industria musical propia de este siglo, y ha vuelto a deslumbrar al mundo con un álbum soberbio -calificado con 5 estrellas por la revista estadounidense Rolling Stone y colocar las 17 canciones en el top global de la plataforma Spotify- actuará en Barcelona el 22 de mayo de 2026 en el Estadi Olímpic, mientras que en Madrid dará dos conciertos los días 30 y 31 de mayo de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano.

En una story en su Instagram el cantante ha anunciado 22 conciertos en todo el planeta. Las ubicaciones de los conciertos de Bad Bunny ya se intuían después de que este fin de semana apareciesen dos sillas delante de varios estadios de Europa y Latinoamérica imitando a las sillas simbólicas de su último álbum.

Las entradas para los conciertos de Barcelona y Madrid se pondrán a la venta a partir de este viernes 9 de mayo a las 12 del mediodía, a través de la página web www.depuertoricopalmundo.com, pero todavía no se han anunciado los precios oficiales de los tickets.

El cantante había anunciado ya en enero su intención de pasar por España cuando publicó en Instagram un vídeo en el que aseguraba que llevaba mucho tiempo sin pisar el país y que pronto volvería, aunque su intención entonces era dar las fechas de la gira mucho más tarde. Su plan era dejar el anuncio para final de año pero finalmente ha decidido adelantarse y hacerlo antes de arrancar su residencia No M Quiero Ir De Aquí, que arranca el 11 de julio en Puerto Rico.

«Hay lugares que me llevo en el corazón y full quisiera volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia. Hay otros a los que nunca he ido y quisiera visitar, como Brasil o Japón. Y hay otros a los que hace mucho tiempo que no voy, como Italia, Londres, España...(lo sé). Les prometo que antes de que acabe el año les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlo», apuntó en un vídeo que consiguió cerca de tres millones de me gusta.