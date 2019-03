Tarantino resucita a Los Bravos En el primer tráiler de «Érase una vez Hollywood», su próxima película con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, suena «Bring a little lovin»

El proverbial excelente gusto musical de Quentin Tarantino ha vuelto a quedar patente en el nuevo tráiler de la película que va a estrenar el próximo verano, «Once upon a time in Hollywood» («Érase una vez en Hollywood»). El vídeo, publicado este miércoles, muestra varias secuencias del filme protagonizado por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, en las que puede escucharse «Straight Shooter»’ de The Mamas & The Papas y a continuación «Bring a little lovin», la formidable (y calcada) versión que Los Bravos hicieron del grupo australiano The Easybeats (donde por cierto militaba el hermano mayor de Angus y Malcolm Young, más tarde en AC/DC).

Aunque no llegó a tener el éxito internacional de «Black is black» o «Going Nowhere», esta versión de la banda liderada por Mike Kogel se convirtió hizo relativamente famosa en Estados Unidos en 1968, llegando a entrar en el Billboard Hot 100. Curiosamente, los Easybeats nunca llegaron a publicar su propia canción y se quedó en una demo. La razón es que Alain Milhaud, el creador y productor de Los Bravos, les compró los derechos del tema en la feria musical MIDEM de Cannes, el año anterior. También adquirió los de «You Got Until The Morning» y «We'll Make It Together», pero paradójicamente, más tarde rechazó una canción compuesta por los Easybeats específicamente para Los Bravos, titulada «Wait A Minute».