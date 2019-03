Eros Ramazzotti: «Ahora es muy difícil entrar en el corazón de la gente» El cantante italiano regresa en concierto a nuestro país, una ocasión especial para celebrar sus 35 años de su carrera

Nacho Serrano @abc_cultura Actualizado: 16/03/2019 01:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras el lanzamiento del nuevo álbum «Vita Ce N’è», y de su participación como invitado especial en el 69 Festival de Sanremo, Eros Ramazzotti regresa en concierto a nuestro país «con una gran aventura en vivo», una ocasión especial para celebrar sus 35 años de su carrera.

El cantante estará acompañado por ocho músicos y dos coristas, en un escenario giratorio semicircular cuya forma ha sido diseñada y creada especialmente para este gran espectáculo. Además, dos pantallas led gigantes mostrarán imágenes de toda la carrera de Ramazzotti, con el apoyo de tres equipos de treinta mil lumen sobre un Holo-Gauze, en el que aparecerán suspendidas como hologramas las imágenes de la hélice del ADN que abren este ambicioso «Vita ce n’è World Tour».

¿Cómo se prepara física y mentalmente para una gira como esta, con más de noventa conciertos?

La gira es un período de tensión física, de la cabeza y de la mente. Primero hay que concentrarse y entender hasta qué punto puedes aguantar. Después de tantos años hay una especie de hábito, te acostumbras a cambiar de hotel, a comer comida diferente cada día, a encontrarte gente nueva... Por eso, la preparación física es fundamental, aún más si vas a viajar por los cinco continentes.

La apuesta escénica parece muy arriesgada. ¿Qué se va a ver exactamente sobre el escenario?

El escenario será una recreación de la vida. Sobre él, representaremos la gran hoja del árbol de la vida, y en su interior habrá una pantalla Flex Led que se extiende también sobre el suelo. Siempre he querido mejorar el aspecto visual de mis conciertos con el paso de los años, y la gente lo ha aceptado, ha visto una evolución en cada gira, en cada nueva fase de mi carrera.

Su último tatuaje es precisamente un árbol. ¿Tiene el mismo significado?

Es un símbolo que representa la familia, la vida, mis hijos. En esta gira llevo fotografías de mi familia, y cuando puedo, vienen a verme. Esta gira es un gran circo que viaja por el mundo, y no siempre se puede ir con la familia. Pero todo se arregla con Facetime, ¡gracias a la tecnología!

Precisamente, la tecnología es lo que ha cambiado las reglas del juego en este oficio. ¿Le ha costado adaptarse a los estos tiempos?

Ahora hay tanta música, tanta competencia... Cualquiera puede grabar un disco o una canción. Están los YouTubers, Instagram... Hay nuevas formas de éxito, y cada artista puede intentar acercarse a su manera a lo que entiende por éxito. Por eso, ahora es muy difícil entrar en el corazón de la gente. Mucho más que antes.

¿Qué es lo más extraño o curioso que le ha ocurrido estando de gira?

He vivido muchas anécdotas en todo este tiempo, pero recuerdo una que me ocurrió en Uzbekistán hace dos años. Cuando llegué al aeropuerto no sabía lo que me iba a encontrar, pero de pronto unos policías empezaron a cantar mis canciones. Que se las supieran tan bien, en un país tan lejano, fue una sensación muy bonita.