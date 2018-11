Eros Ramazzotti: «La idea de retirarme estuvo rondándome» El veterano cantante italiano publica «Hay vida», nuevo disco en el que colabora Luis Fonsi

El pasado año, Eros Ramazzotti (Roma, 1963) cumplió su trigésimo quinto aniversario como profesional de la música -su primer sencillo fue editado en 1982-. Entonces no lo celebró como se merecía, pues estaba pensando en otras cosas (¡ma che cosa!), lo que decepcionó a los seguidores que esperaban una de esas giras de efeméride que, más allá de alimentar la nostalgia, sirven para hacer caja al son de los grandes éxitos. Pero Eros no estaba entregado a la pereza, sino trazando un plan maestro para su regreso a la primera línea: la modernización de su sonido para demostrar que la exitosa carrera del cantante romano está muy lejos de languidecer. Las superestrellas Luis Fonsi y Alessia Cara son los invitados de honor de «Vita Ce N’È» («Hay vida», en la versión en castellano), álbum con catorce nuevas canciones que Ramazzoti presentará el próximo mes de marzo en Madrid y Barcelona.

-Si el objetivo era actualizar su sonido, parece que la prueba está superada

-Te agradezco muchísimo el comentario, por que para mí era muy importante volver con toda la fuerza posible, con un disco importante, con un proyecto potente. Después de tantos años haciendo música, tenía que conseguir hacer un disco a la altura. No ha sido cosa fácil, ha llevado su tiempo quedar satisfecho en el estudio. Pero me he rodeado de gente joven que me ha ayudado a encontrar lo que buscaba.

-El título del disco parece querer decir que ha experimentado una suerte de resurreción en lo artístico. ¿También en lo personal?

-En general. Pero es algo que siempre intento expresar en mis discos, siempre tengo la necesidad de comunicar un mensaje de esperanza y de positividad. Especialmente en un momento como el actual, creo que es más necesario que nunca, por todas las cosas que están pasando en el mundo.

-Pero hay algunos versos que no son tan positivos. Por ejemplo, en el primer tema dice: «La gente ya no se une». Ahí hay decepción.

-Es una canción muy particular. A veces, hace falta utilizar un poco la ironía para llamar la atención. Por supuesto que hay mucha gente que hace cosas muy buenas para cambiar el mundo, pero, como decía, esa canción es pura ironía. Se titula «Por el resto todo bien», porque es como una de esas conversaciones de ascensor con un vecino, cuando le preguntas qué tal le va y te dice que todo bien. ¿Cómo va a ir todo bien...? No, no, siempre hay problemas, todos tenemos nuestros problemas.

-También dice «siete mil millones, todos hablan y nadie piensa», una frase que parece inspirada por un paseo por las redes sociales.

-Sí, sí. La falta de contacto humano no es buena. Hay cosas maravillosas gracias a la tecnología, pero si habláramos más cara a cara todos reflexionaríamos mejor sobre los problemas del mundo.

-¿Cómo surgió la colaboración con Luis Fonsi?

-Es una de esas cosas maravillosas de la tecnología, de las que hablaba antes. Contactamos a través de whatsapp y acordamos hacer la colaboración. Después yo grabé la canción en mi casa, y se la envié para que grabara sus voces a distancia. Lo que sí hicimos juntos fue grabar el videoclip, unas semanas más tarde.

-¿Tiene una canción favorita en el disco?

-Son todas hijas mías, sería imposible elegir. Cada una tiene algo especial, y espero que también sea así para mis seguidores.

-Se le ve muy satisfecho, pero creo que llegó a pensar en la retirada. ¿Es cierto?

-Sí, esa idea de pronto me asaltó y estuvo rondándome la cabeza durante un tiempo. Pero creo que con este disco demuestro que esa idea ha quedado descartada completamente. Al fin y al cabo, un artista siempre desea llegar hasta el final, prefiere estar en un escenario.

-Vuelve de nuevo a la carretera, ¿se cuida mucho para las giras?

-Me cuido en general, esté o no de gira. Mi alimentación es sana, voy al gimnasio con regularidad y evito beber alcohol.

-Sé que usted es futbolero y un gran seguidor de la Juventus de Turín. ¿Cómo está viendo a Cristiano Ronaldo? Por aquí le están echando bastante de menos...

-¡Muy bien! El fútbol italiano es muy diferente al español y creo que aquí Cristiano Ronaldo aportará más cosas, tanto a su equipo como al propio Calcio.