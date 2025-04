Los cantantes que han entrado en declive en 2019

David Bisbal

Su estrella sigue brillando más alto que la de su ex compañero Bustamente, pero cuando sales más veces en la tele por tus problemas personales que por tu trabajo, es que algo no va bien en tu carrera. Y es que al almeriense se le ve algo descolocado en el actual ecosistema de música urbana. Hace unos tres años, aseguraba a ABC que no hacía reguetón porque lo suyo no era el perreo, sino el pop latino. Y ha debido pagarlo caro en sus cifras de streaming, porque el nuevo disco que saca el 3 de enero está abarrotadito de tu, pa-tu, pa.