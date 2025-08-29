Massiel lanza un dardo a Pedro Sánchez en el velatorio de Manuel de la Calva: «Con el mal Gobierno que hay, la canción ahora debe ser 'Resistiré'»

El fallecimiento el pasado martes de Manuel de la Calva, uno de los dos integrantes del Dúo Dinámico, ha sido recibido con gran pesar en el mundo de la cultura en nuestro país. A su velatorio este viernes han acudido artistar resconocidos y muchos aquellos a quienes inspiraron canciones como 'Resistiré', 'Quince años tiene mi amor' o 'Perdóname'.

A pesar del desconsuelo generalizado en el último adiós a De la Calva, se ha colado una crítica al Ejecutivo de Pedro Sánchez por parte de uno de los asistentes. «Con el mal Gobierno que hay, la canción ahora debe ser 'Resistiré'», ha sido el dardo que ha lanzado nada menos que Massiel, quien con la canción 'La, la, la', compuesta precisamente por el Dúo Dinámico, logró proclamarse ganadora de Eurovisión en 1968.

Visiblemente afectada tras salir de la capilla ardiente, la cantante conocida como Massiel se ha parado delante de las cámaras para recordar a un grupo por el que guarda un especial cariño. «El pop español entra en España con el Dúo Dinámico», ha afirmado contundente, y ha asegurado que 'Resistiré' es la canción con la que identifica al grupo. «Ellos con 'Resistiré marcaron una época. 'Quisiera ser', 'Quince años tiene mi amor'...», rememora la artista sobre una trayectoria llena de éxitos que trascienden generaciones.

«Pero, en esta época, con todo lo que estamos pasando, con el mal Gobierno que hay, con todos los incendios que hay, con todos los amigos que se van yendo, la canción ahora debe ser 'Resistiré'», ha asegurado con la voz quebrada. «Estoy muy emocionada. Es que es lógico y en las condiciones en que yo estoy, pues más», ha dicho en referencia a su carrera. Una que, sin duda, no habría sido igual sin la influencia de Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, el Dúo Dinámico.