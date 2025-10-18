Suscríbete a
Jonathan Lethem: «Necesitamos la ciencia ficción para entender lo que nos ocurre hoy como sociedad»

El escritor neoyorquino visita Bilbao para presentar 'Brooklyn, una novela criminal' en el 'Ja Festival 2025'

King Kong se encarama al Ja! con un programa que mira a Nueva York

Jonathan Lethem, este viernes en Bilbao
Jonathan Lethem, este viernes en Bilbao Yvonne Iturgaiz
Karina Sainz Borgo

Nacido en Nueva York en 1964, Jonathan Lethem comenzó su carrera como escritor de género. Chandler y Philip K. Dick eran dos de sus influencias más claras. A lo largo de los años, el escritor se ha decantado por una obra experimental. Su ... escritura combina y retuerce elementos de la ciencia ficción, el noir, el cine, el cómic y muchos otros contextos. Su capacidad para absorber y procesar influencias –siempre visibles y asumidas con entusiasmo–lo ha llevado a escribir una serie de novelas, ensayos y relatos entre los que destacan 'Huérfanos de Brooklyn', 'La embriaguez de la influencia' y 'Jardines de disidentes'.

