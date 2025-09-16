King Kong se encarama al Ja! con un programa que mira a Nueva York

En el año en que se cumple medio siglo de 'Saturday Night Live' y el centenario de 'The New Yorker', el Ja! festival rinde homenaje a estos dos emblemas de la cultura neoyorquina -y por extensión mundial- y a Nueva York, la ciudad que forma parte de su ADN con King Kong como protagonista de su demisexta edición, junto a Jonathan Lethem, Samanta Schweblin, Christina Rosenvinge, Peter Kuper, Nacho Vigalondo, Ray Loriga, Virginia Feito, Kirmen Uribe, Paula Ortiz, Antonio Castel o Juan Soto Ivars.

Hasta una treintena de destacados escritores, cineastas, humoristas y artistas compartirán espacio del 9 al 20 de octubre en Bilbao, en un nutrido programa con más propuestas orientadas al público joven, talleres para todas las edades y nuevos espacios que se unen a las sedes habituales de la edición.

Nueva York, eje del encuentro, no sólo será entendida como un lugar físico, sino como un estado mental: un paisaje emocional moldeado por la literatura, el cine, el cómic y otras manifestaciones culturales que han creado un imaginario universal y un humor —en todos los sentidos— que desde el festival llaman 'New York State of Mind'.

Así se titula el primer acto del programa, que protagonizarán Ray Loriga y Virginia Feito, y también el legendario himno de Billy Joel a su ciudad, que ejerce de banda sonora de la edición. Tres autores viajarán desde la metrópoli: Jonathan Lethem, para quien Nueva York —y muy especialmente Brooklyn, su lugar de nacimiento— es tanto escenario como protagonista de su literatura; Kirmen Uribe, Premio Nacional de Narrativa 2009 por 'Bilbao-Nueva York-Bilbao' y residente en la Gran Manzana desde hace años; y el artista gráfico Peter Kuper, que acaba de publicar 'Insectoplis' (Astiberri), un cómic que, desde la Biblioteca Pública de Nueva York, emprende un viaje deslumbrante a través de cuatrocientos millones de años de la historia de los insectos.

Destaca también la presencia de dos invitadas muy esperadas por el festival: Samanta Schweblin, considerada una de las narradoras más brillantes de su generación y maestra del cuento, con varias historias publicadas en 'The New Yorker'; y Christina Rosenvinge, cantante y escritora que, en conversación con Aloma Rodríguez, repasará su trayectoria y el giro decisivo que los años vividos en Nueva York imprimieron a su carrera musical.

Los polifacéticos Antonio Castelo y Nacho Vigalondo celebrarán los 50 años del legendario programa satírico 'Saturday Night Live', del que son fervientes admiradores, repasando su historia y algunos de sus momentos favoritos. Por su parte, los escritores Marta Fernández y Rodrigo Fresán atravesarán el siglo de vida de 'The New Yorker', revista de culto que ha hecho historia con su periodismo y literatura de calidad, sus portadas icónicas, sus viñetas de humor gráfico y, sobre todo, con el ingenio de sus páginas.

También hablarán sobre sátira y periodismo Juan Soto Ivars y Alberto Olmos, dos columnistas que destacan por su mordacidad a la hora de analizar el incierto presente de los medios en plena era de la desinformación y la posverdad.

De Nueva York como centro artístico mundial y museo que nunca duerme hablarán la directora del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz, y el director del Museo de Bellas Artes, Miguel Zugaza.

Joaquín Reyes será el DJ y maestro de ceremonias de una fiesta inspirada en la mítica discoteca Studio 54 que irá precedida de un espectáculo especial: 'El Sentido De La Birra Live', la versión en directo del programa de entrevistas de YouTube presentado por Ricardo Moya.

La programación incluye la sección clásica del festival en la que un invitado escoge sus diez secuencias de humor favoritas. Esta edición corre a cargo de la directora de cine Paula Ortiz, en cuya formación como cineasta fue fundamental su paso por Nueva York.

Además, Ja! también vuelve a participar en las jornadas de divulgación científica, escepticismo y humor Naukas, que este año celebran una edición especial por su decimoquinto aniversario. El mago Imanol Ituiño ha preparado para la ocasión una charla sobre un episodio insólito ocurrido en 1924 en el hotel Pennsylvania de Manhattan: el duelo entre el Gran Houdini, y el español Joaquín de Argamasilla, que aseguraba tener rayos X en los ojos.

El festival se une por primera vez a las jornadas Tracking Bilbao, organizadas por Caostica y Borja Crespo, en un acto protagonizado por el equipo de Zinemal —Axel Casas, Gorka Ronquete y Gastón Haag—, que rescata para el público películas infames de su videoclub convertidas en clásicos de culto.

También se incluyen en el programa una serie de talleres en colaboración con varios grupos de comedia: Haizea Malabaricia, Raquel Torres y la escuela de improvisación teatral Improbilbao impartirán talleres de clown, stand-up feminista e improvisación. La ilustradora Mamen Moreu ofrecerá por su parte un taller de dibujo infantil titulado 'Spiderman en NYC'. Organizado por la librería Joker, aliados del festival desde la primera edición, tendrá lugar en Espacio Joker, centro cultural dedicado al cómic.

Al programa de la edición se suman dos exposiciones. La principal está dedicada a Saul Steinberg (Râmnicu Sărat, Rumania, 1914 - Nueva York, 1999), con un recorrido por la vida y la obra del artista a través de un centenar de piezas entre dibujos, pinturas, grabados, collages, revistas, libros, fotografías, audiovisuales y obras en tres dimensiones. Coproducida por Ja! Festival y la Fundación Juan March, con el apoyo de The Saul Steinberg Foundation y el patrocinio de Iberdrola, abrirá al público con acceso gratuito del 2 al 31 de octubre en la Sala Axular de Bizkaia Aretoa-EHU.

A ella se une 'Javier Jaén x The New Yorker', una muestra de trabajos del artista gráfico Javier Jaén para la revista centenaria. Podrá verse en varias estaciones de Metro Bilbao desde el 1 de octubre y hasta final de 2025. Como en ediciones anteriores, el cartel del festival también lleva su firma: este año, con King Kong como protagonista.

La decimosexta edición se celebra entre el 9 y el 20 de octubre en Bilbao en

los mismos espacios principales de la anterior convocatoria, Bizkaia Aretoa–

EHU y Sala BBK , a los que se añaden cinco localizaciones más: Bidebarrieta

Kukturgunea, Metro Bilbao, Sala Bilborock, La Perrera y Espacio Joker.