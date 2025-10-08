Suscríbete a
Felipe Benítez Reyes: «La verdadera escritura empieza en la reescritura»

El escritor publica 'La gente', su novela más breve, pero también en la que ha más tiempo ha invertido: treinta años

La metáfora

Felipe Benítez Reyes
Felipe Benítez Reyes Raúl Doblado
Bruno Pardo Porto

Bruno Pardo Porto

«Casi prefiero escribir una novela que explicarla», dice Felipe Benítez Reyes (Rota, 1960) al poco de empezar a hablar: se quita importancia como quita lo sobrante de su prosa hasta dejarla bailando en la elegancia. Tiene sobre la mesa 'La gente' (Fundación José ... Manuel Lara), que es su novela más breve, pero en la que más tiempo ha trabajado. «Revisando papeles me di cuenta de que llevaba treinta años dándole vueltas a esta historia. No de manera continua, eso sería preocupante y diría muy poco de mi capacidad de trabajo», añade entre risas. ¿Siempre le duran tanto las obsesiones? «Por suerte no, pero yo soy lento tanto en la poesía como en la narrativa. Lento pero constante», responde. ¿Y qué dicen sus editores? «Mi relación con ellos siempre ha sido de mutua libertad. Supongo que la presión por la rapidez afectará más a los autores más comerciales, con más público, pero en mi caso no ocurre… Cada cosa impone su propio ritmo de trabajo. Forzar la máquina tampoco sirve de mucho, eso es algo que he ido comprobando con el tiempo».

