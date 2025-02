Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós: una vida entre cartas

Adelina, la guardiana

La edición de esta correspondencia que ahora publica la editorial Renacimiento con el título 'Cartas inéditas sobre el teatro, junto con otras de Emilia Pardo Bazán' corre a cargo de la estudiosa depositaria de los originales, la filóloga Adelina Batlles Garrido, con la que hemos ... podido hablar, asistiendo a un discurso que es ante todo y según propias palabras «una declaración de amor, compromiso y responsabilidad para con los autores de estas misivas».

Adelina, al otro lado del teléfono, desgrana la historia como quien narra el argumento de una novela: «Hace mucho tiempo, Antonio Moreno Martín, propietario de la librería Granata de libros inéditos, mi padrino, se convirtió en depositario de unos documentos. Cuando terminé la carrera de filología, él me entregó una carpeta. Nunca olvidaré aquel año de 1985. Ahora soy abuela. Mi vida ha consistido felizmente en moverme arriba y abajo con un marido, una olla, unos cuantos hijos y una carpeta».

Un esquinazo europeo

Además de las cartas que ahora se publican en Renacimiento, en aquel carpetón había un manuscrito sin firmar en el que se contaba un viaje que la pareja de escritores hizo por Europa. «En una de nuestras escapadas familiares a Santander –explica Adelina– conocí a Benito Madariaga de la Camba que a su vez era amigo de mi admirada Carmen Bravo Villasante. Me la presentó (una mujer encantadora, de verdad, encantadora y entusiasta), y le enseñé el diario. Al verlo exclamó: «¡Madre mía, Adelina! Esta es la letra de doña Emilia no hay duda; no lo sueltes nunca, pues es la corroboración documental de que Galdós y Pardo Bazán se fueron juntos a Europa en secreto«». Ella, cuenta, sabía bien de lo que hablaba; no en vano estaba ante una experta en la figura de la escritora gallega y responsable del magnífico libro que hoy sigue siendo una referencia: 'Cartas a Galdós' (Editorial Turner en 1975). «Conocer a Carmen Bravo Villasante me hizo tener la claridad absoluta de que lo que yo estaba haciendo era lo correcto porque me habían puesto muchas trabas. Finalmente, el manuscrito vio la luz el año pasado con el título 'Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, viaje por la Europa de 1888', impecablemente editado por Guillermo Blázquez Editor».

Amantes con mucho teatro

Además de aquella escapada clandestina de los amantes, los manuscritos de la carpeta permitieron conocer la historia de cómo nació la obra teatral 'El Sacrificio'. Parece que fue una obra cedida por Pardo Bazán al escritor tras una infidelidad, convirtiéndose en la base de 'La loca de la casa', que Galdós presentó en el Teatro de la Comedia en 1893.

«Yo creo –aclara Adelina– que 'El Sacrificio' es la clave para entender la mutua influencia. Su pasión y complicidad literarias en el fondo son una, y el fundamento de la idea de que aquel viaje de los amantes fue el corazón de su simbiosis, es un hecho indiscutible, a pesar del silencio cómplice de ambos». No olvidemos que, en el tiempo de aquella escapada europea, doña Emilia ya había publicado 'Los pazos de Ulloa' y 'La madre Naturaleza' pero don Benito era un veterano, admirado y conocidísimo escritor que acababa de entregar a imprenta el manuscrito de 'Fortunata y Jacinta'. Nada menos. Tal vez por eso él nunca la citó en sus diarios, dejando bien clara su posición: «Lo mejor de nuestras vidas es que los demás no las van a conocer jamás».

Adelina concluye: «Pérez Galdós y Pardo Bazán hablaban de las nuevas teorías sobre el teatro y de la utilidad social que ellos sabían que éste podía tener en un momento muy convulso de la historia de España». Efectivamente, con sus ideas reformistas e innovadoras, Galdós cambió el rumbo de la escena española de finales de siglo diecinueve con el estreno de su obra 'Realidad' en el Teatro de la Comedia de Madrid. En esto la influencia de doña Emilia fue decisiva.

«Tu papá que te quiere mucho»

Las 50 cartas que publica ahora en este volumen, que saldrá a la venta el próximo día 16 de enero, incluyen veintinueve dirigidas a María, su hija con Lorenza Cobián; diecinueve a Teodosia Gandarias, la maestra que fuera su último amor de madurez; más una dirigida a Juan Verde y Rodríguez, marido de María, y otra de Timoteo Gandarias dirigida a don Benito desde Gijón. Finalmente, una más de carácter transcendente para el tema que trata este libro que es el teatro de Galdós: la misiva de Rodrigo Soriano, prestigioso abogado, diplomático y periodista, con don Benito como destinatario.

«Son muchas las facetas del escritor que esta compilación de cartas nos permite vislumbrar –concluye Adelina– pero para mí la más emocionante es la del Galdós sentimental y familiar, desvelándose constantemente por su hija y por los suyos. Un Galdós incluso abuelo, deseoso de reencontrarse, a pesar de sus múltiples compromisos de gran escritor de éxito y de sus serios problemas de salud (comenzaba a quedarse ciego) con su nieto Rafael, en el que había depositado la esperanza de que fuese un buen escritor: «Mañana iré sin falta por la tarde, supongo que el chiquito está mejor o bien del todo, tu papá que te quiere mucho»».