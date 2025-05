Anda el mundo servido de dilemas. Sexadores de Papas, inspectores de pureza ideológica. Etiquetadores de compromiso. Auditores de minorías. Fiscales de la racialización. Predicadores de la descolonización. La semana pasada escuché el elogio a un poeta antes por pertenecer a la clase obrera que ... por su valía lírica, de la misma forma en que acudo al rebuzno del sectarismo ejercido por sus más variados actores. Pasar una ITV ideológica es complicado en estos días. Nunca se es lo suficientemente de una tribu. Para quienes acostumbramos—o al menos lo intentamos— movernos en registros diferentes hay siempre una mácula de impureza. Mis colegas periodistas y escritoras, de tan afanadas que están por enunciar lo femenino, acaban apartando a aquellas que en nuestras novelas nos ocupamos de otras esferas del ser humano, de la misma forma en que los compañeros de oficio, columnistas y novelistas hombres, te dan una palmadita del tipo 'ya te explicaré yo cómo vota España' o por qué Julio Iglesias de Ignacio Peyró se ha convertido en el nuevo Juan Belmonte de Chaves Nogales. La homilía es un fenómeno común en casi todas las edades y grupos identitarios. Si hasta parece que en lugar de la 'Sociedad del cansancio' de Byung-Chul Han habría que hablar, más bien, de la «sociedad del cansino» que la que habló Sergio del Molino la semana pasada. Que cada quien monte los altares que mejor le parezcan, mientras no se les caigan los palos del sombrajo. Abracemos el conflicto. Ni las novelas ni los poemas corrigen el mundo ni reparan nada, como tampoco nos hacen mejores per sé, sino por la interpretación que hacemos de sus paradojas. Me gusta ver el efecto que tiene la ironía. Cuando intento epatar a mis amigos progresistas definiéndome como una señora de derechas, los más cercanos se llevan las manos a la cabeza —'calla, mujer'— o en el mejor de los casos, constatan sus prejuicios —ya sabía yo que ésta, antibolivariana y de ABC no puede ser trigo limpio, como mucho es socialdemócrata— y a los más conservadores el chiste se les atraganta. Vaya que ha dado de sí la semana de Byung-Chul Han y León XIV. Repartidos a ambos lados de una línea, siempre habrá dos regios pelotones dispuestos a fusilar. Incluso a la vez

