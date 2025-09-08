Suscríbete a
ABC Cultural
Tenis
La máquina es Alcaraz: avasalla a Sinner y levanta su sexto Grand Slam en el US Open

La barbitúrica de la semana

Alatriste vuelve a una España que se jacta de no leer

El capitán de los tercios, en tiempos de cobardes

Alatriste: acontecimiento literario mundial

Alatriste vuelve a una España que se jacta de no leer
Karina Sainz Borgo

Karina Sainz Borgo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Alatriste: un héroe con fisuras. Un soldado de los tercios de Flandes que malvive como espadachín mercenario tras regresar vivo de la batalla. Alatriste, un héroe agrio: canalla y honorable al mismo tiempo. Esta creación de Arturo Pérez-Reverte irrumpió en 1996. Siete ... volúmenes, más de 20 millones de lectores y treinta años después, el personaje literario más icónico de la literatura en español regresa a una España que se jacta de no leer.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app