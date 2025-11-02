Suscribete a
La herida abierta del sangriento ataque al Palacio de Justicia de Bogotá

El jueves se conmemoran los 40 años del suceso, que dejó un centenar de muertos. La Corte Suprema de Justicia hará un acto conmemorativo, al que no ha sido invitado el presidente Petro, exguerrillero del M-19, grupo que provocó la tragedia

Imagen histórica de la recuperación del Palacio de Justicia de Bogotá por parte del Ejército colombiano
Poly Martínez

Poly Martínez

Corresponsal en Bogotá

Bogotá, 11.35 horas de la mañana del 6 de noviembre de 1985. Cinco miembros del comando Iván Marino Ospina, integrado por 35 guerrilleros del M-19, entran al sótano del Palacio de Justicia, iniciando la fatídica Operación Antonio Nariño por los Derechos ... del Hombre. Una operación que se tradujo en todos los excesos posibles y que dejó 101 muertos, entre ellos, once magistrados de la Corte Suprema de Justicia, decenas de funcionarios, miembros de la fuerza pública y civiles inocentes, a los que se sumaron once desaparecidos. Solo sobrevivió una guerrillera.

