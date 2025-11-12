Suscríbete a
ABC Cultural

Juan de Oñate: «Los escritores son lo mejor que le puede pasar a la prensa»

El historiador del arte y periodista publica 'Presagio' (Plaza & Janés), una novela sobre los peligros de conocerlo todo

Juan Oñate, retratado en Madrid.
Juan Oñate, retratado en Madrid. IGNACIO GIL
Karina Sainz Borgo

Karina Sainz Borgo

MADRID

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Historiador del arte egresado de la Universidad Autónoma de Madrid y periodista a tiempo completo, Juan de Oñate es, sobre todo, un reincidente de la novela. La ficción, la verdad y lo verosímil le interesan. A eso, a exprimir el limón de la verdad, ha ... dedicado varias entregas, la más reciente de ellas 'Presagio' (Plaza & Janés), una novela que aborda los peligros de la curiosidad y el conocimiento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app