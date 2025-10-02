Hélène Cixous: «Israel se autodestruye mientras destruye Gaza»

Hélène Cixous tiene ochenta y ocho años y el verbo ágil: se expresa con respuestas que corren como ríos, a veces como afluentes. Lleva la cabeza cubierta, usa gafas de cordón, le gustan los gatos. Es filósofa, ensayista, escritora, dramaturga y militante feminista. «Pero la ... postura moral y la postura literaria son distintas: a la literatura le da igual todo, la literatura no es militante, la literatura es por la literatura», dirá, al poco de empezar la rueda de prensa por la concesión del premio Formentor, previa a la gala celebrada en el Teatro Real de Madrid. «En Francia es difícil decir que los premios literarios sean nobles, que se muevan por amor puro a la literatura», suelta. Y después: «Me gustan los jurados internacionales. La literatura no es un asunto nacional, sino mundial». Más tarde citará a Derrida: «La lengua habla muchísimas lenguas. La lengua es políglota».

Cixous habló del auge de la literatura escrita por mujeres. «En Francia se están publicando muchos libros escritos por mujeres. La pregunta es si son libros femeninos, feministas o grandes libros. Y eso solo lo dirá la posteridad», recordó. Ante un libro nuevo recién leído, siempre se hace la misma pregunta: «¿Leería de nuevo este libro? ¿Me ha aportado algo que quiera guardarme para mí mismo? Y esto no ocurre tanto. En mucha literatura falta invención, no encuentro el lado poético de las cosas. Yo creo que los libros deben responder a por qué su autor los ha escrito. Debería ser un tema de vida o muerte».

Ahora que se cumple medio siglo de la publicación su manifiesto feminista 'La risa de la medusa', Cixous cree que el feminismo está como siempre: en combate. «Hace cincuenta años ya había una resistencia frenética a los movimientos feministas. De hecho, cuando empecé yo no me consideraba una feminista, sino una mujer que tenía cosas que decir y que quería escribir. Luego fui consciente de la situación y entendí que tenía que dedicarme también a la lucha feminista, que no iba a ser algo pasajero. Era una obligación moral, no literaria», insiste. Y añade, comentando el panorama: «Sí hay algo que ha cambiado hoy. Y es que este mundo masculino o falocrático demuestra una resistencia cada vez más fuerte a los movimientos feministas. En Francia estas posiciones de defensa y de agresión de los hombres generan mucho miedo, muchísimo odio. Es algo primitivo. Lo que han cambiado son las armas. Hemos estudiado mucho el feminismo, pero también podríamos estudiar estos movimientos masculinos que se forman en torno a la destrucción de los feminismos».

Siguiendo el camino de la actualidad, Cixous llegó a la inteligencia artificial, algo «tan inquietante como interesante». «La IA nos lleva a preguntarnos qué es lo que tiene el ser humano de irremplazable. Y yo creo que es el sueño. Los seres humanos sueñan, y eso es algo que no vamos a dejar de hacer. Estamos en los inicios de una revolución cultural absoluta, pero la literatura es menos frágil que otras artes como la pintura, que está más sujeta al mercado, que es más esclava del mercado. En la literatura hay dinero, hay premios, hay 'best sellers', que son los enemigos insidiosos de la literatura, pero de igual forma en todas partes hay gente que lee a Kafka o a Schiele como se leían antes». Ella, aseguró, escribe pensando en Stendhal. «No podríamos vivir sin literatura. La literatura no va a desaparecer, tampoco la palabra, aunque a veces se prohiba».

Cixous empezó su discurso de agradecimiento hablando de su condición de judía: «La palabra judía (…) cae sobre mí como una palabra fatídica. ¡Judía! ¿Así que este es mi nombre en el tribunal que escribe la Historia? Estoy sorprendida. Estoy acusada. Estoy sublevada. Estoy condenada (...) La literatura es la libertad. Intento comprender. Pensar más allá.». Antes, claro, fue preguntada por la situación en Gaza. «Gaza, Israel, Ucrania, Rusia… Son guerras terribles, guerras que crean odio, que crean crueldad, que crean un sistema de violencia. Destruyen poblaciones enteras, hay muchísimas víctimas… La pregunta es cuándo va a terminar esto, que no solo está destruyendo vidas, sino historias milenarias. Israel se autodestruye destruyendo Gaza. Y también está destruyendo Occidente».