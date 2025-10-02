Suscríbete a
Hélène Cixous: «Israel se autodestruye mientras destruye Gaza»

La escritora francesa recogió este miércoles el premio Formentor en Madrid

Hélène Cixous, retratada antes de la rueda de prensa
Hélène Cixous, retratada antes de la rueda de prensa Sonia Troncoso
Bruno Pardo Porto

Bruno Pardo Porto

Hélène Cixous tiene ochenta y ocho años y el verbo ágil: se expresa con respuestas que corren como ríos, a veces como afluentes. Lleva la cabeza cubierta, usa gafas de cordón, le gustan los gatos. Es filósofa, ensayista, escritora, dramaturga y militante feminista. «Pero la ... postura moral y la postura literaria son distintas: a la literatura le da igual todo, la literatura no es militante, la literatura es por la literatura», dirá, al poco de empezar la rueda de prensa por la concesión del premio Formentor, previa a la gala celebrada en el Teatro Real de Madrid. «En Francia es difícil decir que los premios literarios sean nobles, que se muevan por amor puro a la literatura», suelta. Y después: «Me gustan los jurados internacionales. La literatura no es un asunto nacional, sino mundial». Más tarde citará a Derrida: «La lengua habla muchísimas lenguas. La lengua es políglota».

