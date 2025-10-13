Hallan pan de comunión de hace 1.300 años con la imagen de Jesucristo como sembrador

Las excavaciones arqueológicas en el yacimiento turco de Topraktepe (la antigua ciudad romana y bizantina de Irenópolis, situada en la antigua región de Cilicia de la península de Anatolia, han recuperado cinco panes de los siglos VII y VIII, extraordinariamente conservados gracias a ... que resultaron carbonizados.

Uno de ellos presenta una imagen de Jesús y una inscripción en griego que, reza: «Con nuestro agradecimiento al Bendito Jesús». A diferencia de las representaciones clásicas de 'Cristo Salvador' (Pantocrátor), la figura grabada sobre la masa del pan antes de su horneado representa a Jesucristo como un sembrador esparciendo grano.

Según las autoridades turcas, esta iconografía señala la importancia que se daba al trabajo y la fertilidad en época bizantina, e implica una unión simbólica entre la fe y la vida agrícola.

Los otros panes descubiertos en Topraktepe están decorados con motivos de la Cruz de Malta, símbolo usado por los Caballeros Hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén, conocida hoy como la Orden de Malta, y refuerzan la idea de que se trata de panes de comunión que iban a ser utilizados en eucaristías por primitivos cristianos.

Gracias a su carbonización, estos panes han sobrevivido hasta nuestros días en extraordinarias condiciones de conservación. Se encuentran entre los panes litúrgicos mejor conservados identificados en Anatolia hasta la fecha.

Conocida en la antigüedad como Irenópolis, que significa 'Ciudad de la Paz', Topraktepe fue un obispado durante los períodos romano y bizantino. Situado estratégicamente en una transitada ruta comercial de Asia Menor, se caracterizaba por sus estructuras excavadas en la roca, cementerios y murallas.