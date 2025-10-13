Suscríbete a
Hallan pan de comunión de hace 1.300 años con la imagen de Jesucristo como sembrador

Otros panes descubiertos fueron decorados con la Cruz de Malta

Nuevos hallazgos con eco en los Evangelios bajo la Iglesia del Santo Sepulcro

Un pan descubierto en la antigua ciudad de Irenópolis con la figura de Jesús como sembrador

ABC

Las excavaciones arqueológicas en el yacimiento turco de Topraktepe (la antigua ciudad romana y bizantina de Irenópolis, situada en la antigua región de Cilicia de la península de Anatolia, han recuperado cinco panes de los siglos VII y VIII, extraordinariamente conservados gracias a ... que resultaron carbonizados.

