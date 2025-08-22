Suscríbete a
Las flechas que acabaron con Leónidas y sus 300 espartanos

El hallazgo de decenas de puntas de flecha en el cerro de Kolonós en 1939, respalda el relato de Heródoto sobre la última resistencia griega

Monumento a los espartanos
Marta Cañete

Corresponsal en Grecia

En agosto del 480 a.C., en el cerro de Kolonós, en la puerta media del desfiladero de las Termópilas, y según narra Heródoto, «las flechas del enemigo cubrieron el sol». Tras dos días de cruentas luchas e innumerables bajas del bando rival, ... las tropas de Jerjes consiguieron envolver al ejército griego y provocar una auténtica masacre.

Sobre el autor Marta Cañete

Licenciada en Historia y máster en Gestión Cultural, resido en Grecia desde 2008. Como gestora cultural he trabajado tanto en el sector público como en el privado de Grecia y, como periodista, he colaborado con varios medios internacionales y con TVE. @MartaC_Grecia

Marta Cañete

