Últimas peticiones a los Reyes Magos: Recomendaciones de los más destacados agentes del arte

Manuel Segade. (Director del Museo Reina Sofía). Yo llevaría a una persona especial a visitar en París la retrospectiva de Mark Rothko en la Fundación Louis Vuitton. Y para entretenerse en el viaje, también le regalaría el libro 'Te di ojos a las ... tinieblas', de Irene Solà.

Maribel López (Directora de ARCOmadrid). ¿El mejor regalo para estas navidades? ¡Regala ARCO! Hasta el 1 de febrero se pueden comprar las entradas para visitar la feria a mitad de precio. Visitar ARCO es una aproximación al arte de nuestro presente, a sus creadores, a las personas que escriben y piensan en él y a los coleccionistas que lo protegen para el futuro. Es también un viaje en el tiempo y en el espacio. Desde las vanguardias históricas a las obras que llegan directamente del taller de los y las artistas y desde Madrid a las escenas múltiples que rodean el Mar del Caribe. ¡Regala ARCO y visita la feria en compañía!

Halim Badawi (Coleccionista y co-responsable del Archivo Arkhé). Me llamarán ambicioso, pero en este momento se me ocurren dos regalos artístico-culturales para estas Navidades (también para Año Nuevo): el primero, por favor, Niño Dios, tráeme una fotografía del artista colombiano Miguel Ángel Rojas de la serie 'David' (2005), que entrecruza bellamente dos de las motivaciones del Archivo Arkhé: el cuerpo 'queer' y la violencia política. Por otro lado, recibir la cofinanciación necesaria para mantener las actividades culturales de este espacio en 2024. Prometemos que serán bellas, críticas y ambiciosas.

Semíramis González (Comisaria). Si pudiera pedir lo que quisiera a los Reyes, pediría un viajecito a Sao Paulo para ver la Bienal y, de paso, conocer la ciudad, llena de importantes museos como el MASP, por ejemplo. De todas las obras de esa destacada cita internacional, tengo especial predilección por ver el trabajo de Patricia Gómez y María Jesús González, con la instalación 'A tous les clandestins'.

Adolfo Cayón (Galerista). Como todavía, hasta mediados de enero de 2024, quedan unos días para disfrutarla, me gustaría recibir como regalo un viaje a Lovaina para ver la muestra de Dieric Bouts, uno de los pintores flamencos más importantes del siglo XV.

Nuria Enguita (Directora del IVAM). Mi regalo son las cuatro novelas propuestas por el grupo de lectura Gesto Narrativo en el IVAM –coordinado por Álvaro de los Ángeles–, con motivo de la exposición 'Popular': 'Entre visillos' (1957), de Carmen Martín Gaite; 'Autobiografía de mi madre' (1996), de Jamaica Kincaid; 'Tengo miedo torero' (2001); de Pedro Lemebel; y 'Panza de burro' (2020), de Andrea Abreu. Cuatro libros que han marcado momentos históricos entre el primer tercio del siglo XX y este primero del XXI, aportando visiones personales, historias comprometidas, actitudes vitales frente al mundo. Carmen Martín Gaite, Jamaica Kincaid, Pedro Lemebel y Andrea Abreu completan un siglo, y lo hacen trazando imaginarios locales, femeninos y feministas, transgresores, de resistencia, populares. A partir de sus historias, imaginaremos otras posibilidades del arte y otros derroteros de la vida, otros pasados posibles y otros futuros colectivos.

Carlos Aires (Artista). Creo que regalaría estas fiestas 'La Novena Sinfonía' de Beethoven. Llevo tiempo pensando en la escena de la película 'La naranja mecánica' en la que el protagonista es sometido al 'Tratamiento Ludovico', expuesto a constantes imágenes violentas mientras suena esta música. Así me siento: espectador imponente de las tristísimas noticias que llegan desde Palestina e Israel. Del mundo.

Elvira Dyangani Ose (Directora del MACBA). Yo regalaría la pieza 'Ramallah / New York' (2004-2005) de la artista palestina Emily Jacir. Una cinta doble canal en la que la creadora recorre a través de material recuperado el interior de peluquerías, cafeterías, agencias de viajes, 'shawarmas' y delis de sendas ciudades. Un íntimo paseo por el día a día de esos negocios que nos sorprende por la similitud y la disparidad que les une o les separa, sin que podamos distinguir verdaderamente en qué lugar nos encontramos.

Alexánder Apostol (Artista). Pediría un regalo que es un derecho vetado y es el poder recibir garantías políticas para las próximas elecciones en Venezuela, y así no perpetuar el éxodo inhumano en que se han visto sometido muchos venezolanos atravesando la selva de Dairén. De mi parte, y aunque tampoco podría llamarlo un regalo, intento homenajear a los migrantes latinoamericanos reconociendo la magia de los 'mapas orales', que no es otra cosa que la suma de las redes de apoyo transmitidas a través de la oralidad que se generaron en la última Bienal de Cuenca, en Ecuador.

Miss Beige (Performancer). Regalaría entradas para 'Un amor', de Isabel Coixet. Creo que es una película necesaria en estos tiempos difusos donde los filtros solucionan nuestra forma de mirar y mirarnos. Sentirnos incómodos, señalados o cuestionados es algo que tendemos a olvidar porque el 'feel good' se nos ha ido de las manos. Caer bajo también es humano.

Javi Calleja (Artista). Sin duda, tengo en mente un regalo cultural que no es sólo para que te regalen, sino también para regalar: obsequiar con un viaje siempre es un acierto. Pero si además es a algún lugar donde está exponiendo un artista que te gusta, y una vez allí te puedes hacer con una de las piezas de la exposición, ya lo tienes todo en un mismo paquete. Alicia, mi pareja, y yo lo hemos hecho en alguna ocasión, y todo apunta a que repetiremos este año. Y hasta ahí puedo leer, pues no quiero desvelar el secreto de mi regalo...

Claude Bussac (Directora artística de Casa Velázquez). Esta Navidad voy a regalar a mis amigos el libro de Camila Fabbri 'La reina del baile' (Anagrama), finalista del Premio Herralde de Novela, que me ha fascinado. A mis hijos, entradas para el 'Rigoletto', del Teatro Real montado por Miguel del Arco. En fin, cada año nos compramos una obra de un artista contemporáneo. Pedimos asesoramiento a un galerista en función de nuestro presupuesto. Este 2023 se lo hemos solicitado a Raquel Ponce, de Ponce+Robles.

Arturo Comas (Artista). Confieso que me siento más cómodo siendo yo el que regala; aún así reconozco que no me importaría nada recibir un ejemplar de 'Pictorial History of the Empty Chair' (libro y silla), de Erik Kessels. Y en cuanto a regalar arte, acabo de comprar para mi amigo invisible familiar una entrada para el concierto de Año Nuevo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el Teatro de la Maestranza.

Inmaculada Corcho (Directora del Museo ABC). Pido como regalo de Navidad más cultura de calidad y menos espectáculos, y ofrecer como obsequio para el año 2024 la reapertura del Museo ABC.

Chema de Francisco (Director de Estampa). Me gustaría que me regalaran la asombrosa recopilación de maquetas que la mítica discográfica de Memphis Stax Records guardó en sus archivos desde inicios de la década de los sesenta y que la productora Cheryl Pawelski descubrió en 2010, año desde el cual lleva investigando y seleccionando todo ese material para recuperar ahora 146 temas editados en un cofre de siete discos con el título 'Written in Their Soul. The Stax Songwriter Demos' para Craft Recodings/Music As Usual.

Se trata de canciones escritas e interpretadas de forma básica por los autores de la compañía que escribían para sus colegas de discográfica: Eddy Floyd, Carla Thomas, Steve Cropper, Bettye Crutcher o William Bell, y que luego interpretarían compañeros de sello como Otis Redding, Sam & Dave o Booker T. & the Mg's. El interés del cofre se completa con un libreto de casi 50 páginas escrito por Deanie Parker y Robert Gordon.

Y el regalo que yo voy a hacer es la última novela de Andrés Ibáñez: 'Leónis. Vida de una mujer', en Lumen. Una estupenda narración por uno de nuestros mejores novelistas, y que recorre la biografía de las más brillantes y decisivas mujeres intelectuales de la Historia de nuestro país, desde Beatriz Galindo hasta Rosa Montero, vividas a través de las peripecias y aventuras de una mujer, Inés de Padilla, para la cual el tiempo y la identidad tienen un sentido universal.

David Barro (Gestor cultural y comisario de exposiciones). Soy más de regalar durante el año, independientemente de una efemérides concreta. Pero tal vez sería una buena idea obsequiar 'tiempo', para visitar los estudios de nuestras y nuestros artistas y dialogar sobre arte y no sobre el contexto del arte; más sobre los contenidos que sobre los continentes, sin la prisa de tener algo que realizar, únicamente para escuchar y disfrutar. Un bono de tiempo sería lo que regalaría y me regalaría.

Blanca de la Torre (Gestora cultural y comisaria de exposiciones). Llevaría a mi familia al Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena. Desde niña recuerdo la mañana del 1 de enero viendo en la tele el concierto, que tiene lugar en la sala dorada de la Musikverein de la capital austríaca. Escucharíamos juntos el 'Danubio azul' y la 'Marcha Radetzky', que cada año pone el broche final a la sesión.

Juana González (Pintora). Soy una persona paciente, así que de regalo navideño pediría un tiempo muerto hasta que apareciese en el calendario de artes escénicas algún espectáculo de los artistas que me apasionan, como Dimitris Papaioannou, Dairakudakan Temptenshiki o Sharon Eyal. Unas entradas para uno de estos eventos sería un disfrute. Regalo tan perecedero como maravilloso.

Iñaki Martínez Antelo (Gestor cultural y comisario de exposiciones). Me gustaría recibir la noticia de que la cultura pasa a ser clave en la agenda política y se recuperasen los presupuestos para estimular la creación y la investigación en todos las disciplinas artísticas. Además me apetece escaparme a Berlín a ver la 'Tetralogía' de Tcherniakov o a Bruselas a ver la de Castellucci, cuando se complete.